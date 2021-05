Salernitana-Empoli: prima e seconda opposte con la Serie A sullo sfondo

Dopo il successo di martedì, contro il Pordenone, torna in campo la Salernitana opposta all’ Empoli. Nel match valevole per il turno numero trentasette di Serie B i granata di Fabrizio Castori, in zona promozione diretta con 63 punti dopo 36 giornate, saranno impegnati in casa. Ad aspettare i campani, nel diciottesimo turno del girone di ritorno, ci saranno gli ospiti guidati in panchina dal tecnico Alessio Dionisi, primi è già sicuri della Serie A con sette punti in più degli avversari di giornata. Allo stadio “Arechi”, nel match di domani delle ore 14:00, la direzione di gara tra granata e gli azzurri sarà affidata al sig. Michael Fabbri di Ravenna.

Salernitana-Empoli: i precedenti in terra campana

Sono 15 i precedenti ufficiali giocati a Salerno tra le due squadre con 7 vittorie granata, 6 pareggi e due successi esterni per i toscani. La prima partita tra le due squadre risale alla stagione 1948/1949 mentre l’ultimo confronto risale alla scorsa stagione. A livello realizzativo il bilancio è a favore dei granata che hanno messo a segno 19 reti e ne hanno subite 12.

Le parole del vice allenatore dei granata Riccardo Bocchini

“Mi corre l’obbligo innanzitutto di fare i complimenti all’Empoli per aver vinto un campionato per nulla facile. In una stagione piena di difficoltà, falcidiata dal Covid e in un calendario pieno di gare ravvicinate, i nostri avversari hanno conquistato la promozione grazie ad un organico importante e ad un allenatore giovane che ha guidato la squadra in modo magistrale. L’Empoli è riuscita a vincere nonostante abbia spesso dovuto fare i conti con assenze e defezioni. Tenendo conto di tutto questo sappiamo che a prescindere dall’undici titolare che affronteremo ci aspetterà sicuramente una gara difficile. Dal canto nostro dovremo giocare con le stesse motivazioni e la stessa voglia di vincere che abbiamo dimostrato nell’ultima partita, credendoci fino alla fine. L’entusiasmo deve portarci la giusta carica nervosa per affrontare al meglio la gara. ISiamo consapevoli di dover dare il massimo per tutto l’arco della partita e su ogni situazione di gioco. Il sogno che abbiamo e le grandi motivazioni devono essere le armi per ricaricare più velocemente le energie fisiche e mentali. Dobbiamo mettere in campo la volontà di andare a prenderci un grande obiettivo”.

I convocati granata

Questa la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana ed Empoli.

PORTIERI: Adamonis, Belec, Micai.

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Casasola, Durmisi, Gyomber, Jaroszynski, Mantovani, Sy, Veseli.

CENTROCAMPISTI: Boultam, Capezzi, Coulibaly, Di Tacchio, Kupisz, Schiavone.

ATTACCANTI: Anderson, Cicerelli, Djuric, Gondo, Kristoffersen, Tutino.

Le probabili formazioni di domani

SALERNITANA: Belec; Casasola, Bogdan, Gyomber, Veseli; Kupisz, Di Tacchio, Coulibaly, Cicerelli, Gondo; Tutino

EMPOLI: Furlan; Fiamozzi, Casale, Romagnoli, Terzic; Ricci, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Moreo, Olivieri.