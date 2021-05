Asl: “Vaccini senza convocazione per over60”, in Cilento pazienti respinti

«Se sei un OVER 60, a partire da oggi, puoi recarti in tutti i centri vaccinali dell’ASL Salerno ed effettuare il Vaccino Anti COVID-19, senza necessità di convocazione. Per la fascia 50-59 invece partono le vaccinazioni su convocazione». Questa la nota con cui l’Asl Salerno ha annunciato ieri la possibilità di sottoporsi a vaccinazione anche senza essere convocati (purché registrati in piattaforma).

Una possibilità che permetterebbe di velocizzare la campagna vaccinale, peccato però che nei fatti non sia così. La comunicazione dell’Azienda sanitaria, infatti, per qualche ragione non sarebbe arrivata al personale dei centri vaccinali e decine di persone dopo aver appreso dalla stampa o dall’Asl stessa di questa possibilità si sono viste respinte.

“Ho letto che per gli over 60 prenotati era possibile recarsi ai centri vaccinali anche senza convocazione. Sono andato ad Agropoli e mi hanno comunicato di non sapere nulla. Questo dopo aver fatto una lunga fila”, dice un utente.

Vaccini: la locandina dell’Asl Salerno per l’iniziativa dedicata agli over 60

Problemi simili si registrano anche in altre località, dove tanti cittadini volevano poter usufruire di questa opportunità garantita dall’Asl Salerno, ma di fatto una volta giunti presso i centri vaccinali del loro territorio si sono visti respinti.

“In periodi di emergenza come questi, un simile caos non è concepibile. Come è possibile che l’Asl faccia un annuncio e il personale dei centri locali non lo sappia?”, si chiede un paziente over 60, anche lui recatosi inutilmente al centro vaccinale.

Dall’Asl unica salernitana, al momento, nessun chiarimento.