Castelnuovo Cilento: due progetti di riqualificazione a Vallo Scalo

CASTELNUOVO CILENTO. Due progetti di riqualificazione previsti dal Comune retto dal sindaco Eros Lamaida.

Il primo riguarda l’adeguamento della scuola media che diventerà una Caserma dei Carabinieri del comando di Vallo Scalo, secondo anche la richiesta dei militari di disporre di una sede maggiormente adeguata, il secondo riguarda la sistemazione del campetto polivalente con annessi spogliatoi sempre nella stessa area, quella della frazione Vallo Scalo.

Per il primo progetto, precisamente in località Pattana, il comune punta alla dismissione della scuola per riprogrammarne l’edilizia presente: sono necessari inoltre gli interventi di ristrutturazione.

Il relativo quadro economico di spesa è fissato in 490.467,26 euro di cui 378.724,36 euro destinati all’esecuzione dei lavori, il resto viene indirizzato alle spese tecniche. Si tratta di uno studio di fattibilità: le risorse dovranno infatti provenire da fondi governativi.

Diverso il discorso relativo al campetto sportivo. In questo caso il quadro economico di spesa è fissato a 29.330 euro di cui 22.758,22 destinati all’esecuzione dei lavori e per il pagamento dell’IVA.

In questo caso verranno migliorati ed adeguati anche gli spogliatoi della struttura polivalente. In questo caso il comune è beneficiario dei fondi provenienti dal DPCM del luglio scorso che assegna risorse destinate alla realizzazione delle infrastrutture sociali.