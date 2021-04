Erosione costiera tra Camerota e Palinuro: l’iter per i lavori prosegue

CENTOLA. Si è tenuto ieri in videoconferenza un confronto per discutere del finanziamento relativo al “intervento per la mitigazione del rischio erosione costiera e per il recupero ambientale dei litorali di Camerota e Centola”.

Un’opera importante per il territorio che da circa dieci anni attende lavori per la tutela della fascia costiera.

Erosione costiero lungo la costa del mito: primo progetto nel 2010

Nel 2010 il Comune di Camerota approvò un primo progetto per l’erosione costiera, da allora andato nel dimenticatoio. Ciò, nonostante la forte azione erosiva del mare abbia nel frattempo instabilizzato il litorale creando notevoli problematiche.

La svolta un anno fa quando dal Governo arrivarono fondi per la progettazione. Ora sono state sbloccate delle risorse per le attività di indagine propedeutiche al completamento dell’iter progettuale e all’avvio delle opere.

Le opere

Le opere di mitigazione del fenomeno dell’erosione costiera sono localizzate per circa il 70% nel litorale di Camerota. Il l restante interessa il litorale di Centola – Palinuro.

L’intervento è finalizzato a mitigare il fenomeno erosivo in atto ormai da anni sui litorali comunali. Esso ha sottratto ampie porzioni di arenili mettendo in serio pericolo anche infrastrutture strategiche, in primis la strada provinciale 562 nel tratto prospiciente alla Cala del Cefalo.

“Continuano le risposte concrete della Provincia di Salerno che, dopo l’annosa problematica della strada Pisciottana, ha ottenuto dal Ministero dell’Interno un finanziamento pari a 2.097.345 euro che interessa le attività di indagine per la risoluzione del problema dell’erosione costiera”, il commento del sindaco di Centola Carmelo Stanziola, che ricopre anche la carica di vicepresidente della Provincia.