Buccino Volcei: pari interno contro l’Angri

Turno infrasettimanale andato in scena nel pomeriggio nel torneo d’Eccellenza che ha visto riposare la Virtus Cilento. Una bella giornata di sole al “Paolino Via” di Buccino dove i rossoneri del Volcei hanno affrontato l’US Angri 1927 per il match della quarta giornata del Girone E di Eccellenza.

Buccino Volcei: pari senza reti con l’Angri

Una gara ben combattuta in cui si è visti i padroni di casa più vivaci in attacco, senza però creare particolari patemi d’animo a Faggiano. Ci prova Sansone intorno al ventesimo, ma l’estremo portiere angrese chiude in due tempi non senza affanni. A cavallo del trentesimo Buccino vicino al gol in due occasioni. Ottima incursione in area di Senatore al 37’, l’attaccante si accentra da sinistra, porta la palla sul destro ma la spara centrale e Faggiano respinge con i pugni. Al 39’ ancora una buona occasione, questa volta con Fernando, sempre attento Faggiano che respinge con i piedi. Nella ripresa l’Angri entra con un altro piglio e sfiora subito il gol con Adiletta che prova il piazzato sull’angolo lungo, palla fuori di un soffio. Fasi gioco in cui il Buccino pensa più a non prenderle. Poche, infatti, le azioni degne di nota dei rossoneri. I rossoneri fanno salire i giri nel motore, ci prova Senatore il quale si libera dal vertice sinistro dell’area e fa esplodere il suo destro che si perde di poco alto sulla traversa. Dopo quattro minuti di recupero non succede più niente e l’arbitro decreta la fine del match. Finisce 0-0 tra Buccino e Angri.

La classifica

Con questo risultato le due squadre mantengono la vetta della classifica. Nel prossimo turno il Buccino farà visita all’Agropoli, quest’oggi vincente in casa del Faiano. L’Angri, invece, osserverà un turno di riposo.

Buccino ed Angri 7, Agropoli e Virtus Cilento 4, Faiano 0. (Angri una gara in più)