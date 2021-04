Agropoli: successo con il Faiano, in rete D’Avella e Masocco

Turno infrasettimanale andato in scena questo pomeriggio: a scendere in campo tra i dilettanti sono state la Serie D e l’Eccellenza. Non erano protagoniste le due cilentane impegnate in quarta serie: la Gelbison e la Polisportiva Santa Maria torneranno in campo, infatti, il 9 maggio, visti i match di recupero in programma nel girone I di Serie D. I giallorossi ospiteranno al “Carrano” la capolista Acr Messina ed i rossoblù saranno di scena sul campo dei siciliani de Licata. Sul manto erboso oggi l’Agropoli inserito nel massimo campionato dilettantistico regionale. Turno di riposo, invece per la Virtus Cilento.

Eccellenza: Faiano- Agropoli

Al campo “Volpe” di Salerno, alle 16.30, l’Agropoli, per il girone E d’Eccellenza, ha fatto visita al Faiano, in una giornata tipicamente primaverile. Grande equilibrio nel primo tempo, terminato a reti bianche, con gli ospiti aggrappati alle giocate di Falco e Margiotta, contenuti però dalla retroguardia locale. Per i biancoverdi, invece, sono Stoia , De Luca e Camerota a creare grattacapi alla compagine delfina, con l’esordiente Stefanelli tra i pali. Nella ripresa la compagine di casa sembra crescere, dopo una prima frazione più timida, ma è l’Agropoli a passare. Intorno al 65′ Turco inserisce forze fresche mettendo in campo prima Anzalone e poco dopo Masocco e D’Avella. Al 73′ proprio D’Avella, servito da Masocco d’esterno, si infila tra le maglie difensive dei padroni di casa prima di superare con un tocco morbido Farina in uscita. Il vantaggio dura però meno di 10 minuti. Il Faiano al 80′ con Di Giacomo ristabilisce la parità su una punizione battuta dalla distanza. Un finale ricco di emozioni Masocco al minuto 86′ pennella una traiettoria sul palo più lontano portando l’Agropoli sul parziale di 1-2 che chiude la gara.

Il tabellino Faiano-Agropoli 1-2 (0-0 pt)

Marcatori: D’Avella 73′, Di Giacomo 80′, Masocco 86′

Faiano: Farina, Ruggiero, Martinangelo, Della Femina, Giraldi, Di Giacomo, De Mattia, Erra, De Luca, Cammarota, Stoia. A disposizione: Marino, Imperiale, D’Auria, Platino, Russomando, Senatore, Ceresoli, Maisto, Consiglio. Allenatore: Ceresoli

Agropoli: Stefanelli, Pellegrini, Vuolo, Grande, Matrone, Fortunato, De Cristofaro, Margiotta, Falco, Mastroberti, Mincione. A disposizione: Tancredi, Trabelsi, Frusci, Anzalone, Masocco, Gullo, Doto, D’Avella, Di Lascio. Allenatore: Turco

Arbitro: Leorsini di Terni Assistenti Marcone di Nocera Inferiore Corrado di Battipaglia

Recupero: 1′ pt, 4′ st