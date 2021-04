Eccellenza: Agropoli e Buccino Volcei in campo nel turno infrasettimanale

Nel turno infrasettimanale alle porte a scendere in campo tra i dilettanti saranno la Serie D e l’Eccellenza. Non saranno protagoniste le due cilentane impegnate in quarta serie: la Gelbison e la Polisportiva Santa Maria torneranno in campo, infatti, il 9 maggio, visti i match di recupero in programma nel girone I di Serie D. I giallorossi ospiteranno al “Carrano” la capolista Acr Messina ed i rossoblù saranno di scena sul campo dei siciliani de Licata. Sul manto erboso, invece, Agropoli e Virtus Cilento inserite nel massimo campionato dilettantistico regionale.

Eccellenza girone E: turno esterno per l’Agropoli

Nel girone E d’Eccellenza regionale sono cinque le squadre presenti tutte salernitane. Nel quarto turno di campionato a riposare sarà la Virtus Cilento del tecnico Domenico Castiello: i virtussini dopo il pari del “Guariglia” di domenica torneranno in campo nella prossima giornata. Di scena sarà, al “P.Via”, il Buccino Volcei di mister Mario Pietropinto opposto all’Angri alle ore 16:30. Le due squadre sono le due formazioni che guidano la classifica con 6 punti, anche se gli ospiti hanno giocato una gara in più. In contemporanea l’Agropoli guidata da Carmine Turco, apparsa trnica nel derby del 25 aprile con la Virtus Cilento, farà visita al Faiano fanalino di coda.

Data Orario Squadra Casa Vs Squadra Trasferta 28.04.21 14:30 Buccino Volcei Vs Angri 28.04.21 14:30 Faiano Vs Agropoli Riposa: Virtus Cilento

La classifica del raggruppamento dopo tre giornate

Eccellenza girone E: Buccino* e Angri 6, Virtus CIlento 4, Agropoli * 1 Faiano* 0