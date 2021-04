Arriva l’imposta di soggiorno a Casal Velino: ecco le tariffe

CASAL VELINO. Arriva l’imposta di soggiorno. Il Comune cilentano, pur avendo già previsto nel 2017 l’istituzione dell’imposta, fino ad oggi era tra i pochi a non aver ancora previsto la sua concreta applicazione. Ora, però, l’amministrazione comunale, in vista dell’approvazione di bilancio di previsione finanziaria 2021/2023, ha deciso di definire le tariffe dell’imposta, di fatto introducendola.

Imposta di soggiorno: le tariffe

Per le aziende alberghiere il prezzo va da 80 centesimi a maggio, giugno, settembre, ottobre ad 1 euro a luglio e agosto (40 centesimi negli altri periodi); da 25 centesimi a 70 centesimi per agriturismi, ostelli, affittacamere, b&b da 40 centesimi a 80 per campeggi e villaggi turistici; da 25 a 50 centesimi per tutte le altre attività.

L’Ente investirà gli introiti per il settore turistico, le attività di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali e ambientali, nonché per servizi pubblici.