Edilizia sanitaria, Sapri manca all’appello: “Sempre più ultimi”

SAPRI. La Regione Campania ha ottenuto il 100% di autorizzazione per interventi nel campo dell’edilizia sanitaria, per una cifra di oltre 170 milioni di euro. I progetti esecutivi completati sono stati approvati dal Ministero della Salute: si possono avviare le gare per lavori e per le attrezzature, per riqualificazione, adeguamento e miglioramento delle strutture sanitarie della Campania. In Provincia di Salerno ottengono le risorse Oliveto Citra, Vallo della Lucania, Battipaglia, Nocera (leggi qui). Manca all’appello Sapri e ciò ha determinato l’ira di del gruppo di minoranza.

“Sapri Democratica l’aveva denunciato due mesi fa, ed oggi siamo costretti a dover prendere atto di una nuova sconfitta per l’assoluta mancanza d’interesse di Gentile, mentre i suoi colleghi Sindaci buttando il sangue per la difesa dei loro ospedali avevano fatto approvare i progetti esecutivi per l’esecuzione dei lavori…dimostrando ancora di più che la programmazione può rimanere anche un bel libro dei sogni”, accusano i rappresentanti del gruppo consiliare.

“La Regione Campania – aggiungono – conferma tutte le nostre preoccupazioni sull’impalpabile ruolo del Sindaco di Sapri, basta scorrere l’elenco dei progetti per i quali si possono avviare le gare per l’esecuzione dei lavori edilizia sanitaria per comprendere il ruolo marginale e di poco conto della nostra Città”.

“Il progetto esecutivo per il P.O. dell’Immacolata, ad oggi ancora, non è stato ancora approvato, Gentile dovrebbe svegliarsi e sollecitare con urgenza l’attivazione dell’iter tecnico/amministrativo per consentire l’ammissione a finanziamento da parte del ministero per il tramite della Regione, come fanno i sindaci che si battono per difendere i diritti della loro comunità”, concludono da Sapri Democratica.