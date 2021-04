Campania: ok ad interventi di edilizia sanitaria. Risorse anche per il Cilento

La Regione Campania ha ottenuto il 100% di autorizzazione per interventi nel campo dell’edilizia sanitaria, per una cifra di oltre 170 milioni di euro.

I progetti esecutivi completati sono stati approvati dal Ministero della Salute: si possono avviare le gare per lavori e per le attrezzature, per riqualificazione, adeguamento e miglioramento delle strutture sanitarie della Campania.

A questi interventi si aggiungono gli interventi per oltre un miliardo che prevedono tra l’altro le progettazioni dei nuovi ospedali di Sessa Aurunca, Ruggi di Salerno, Ospedale unico della Costiera sorrentina.

Per ciò che concerne il Cilento gli interventi riguardano l’Ospedale di Vallo della Lucania e di Roccadaspide, in questo caso parliamo di lavori di adeguamento funzionale ed impiantistico: per il primo il costo complessivo da accordo di programma è di 5 milioni, per il secondo di un milione.