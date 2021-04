Agropoli-Virtus Cilento: le parole di Carmine Turco e Alfonso Liguori

Nel weekend torna in campo l’Eccellenza regionale, con il terzo turno in programma. Opposte saranno nel girone E Agropoli e Virtus Cilento, che si affronteranno allo stadio “Guariglia” alle ore 16:30. A parlare nel giorno della vigilia sono stati il tecnico dei delfini Carmine Turco e il vice allenatore dei virtussini Alfonso Liguori. Queste le parole rilasciate agli uffici stampa dei due club.

Virtus Cilento: le parole di Alfonso Liguori

“La preparazione procede bene. Stiamo lavorando tanto e già abbiamo avuto l’occasione di poter scendere in campo due volte. Certamente non siamo ancora in una condizione ottimale, ma stiamo lavorando per raggiungere un livello alto di preparazione atletica comunque soddisfacente. Nelle gara passata con il Buccino non parlerei proprio di sfortuna bensì sono state due nostre disattenzioni che hanno portato comunque il risultato a pendere dalla parte degli avversari. Dobbiamo stare più sul pezzo e più attenti. Abbiamo lavorato anche da un punto di vista della concentrazione per cercare di non commettere più quegli errori che ci sono costati cari domenica scorsa. Nonostante tutto credo che la squadra abbia fatto una buona prestazione data anche dal momento, solo che gli episodi hanno fatto sì di non portare i tre punti dalla nostra”.

“Agropoli Virtus Cilento? Dovremmo fare di tutto domenica per fare una partita attenta concentrata facendo sì che gli episodi vadano dalla nostra parte. La condizione è andata migliorando domenica dopo domenica e poi con il lavoro di questa settimana pensiamo di fare un passo in avanti anche da un punto di vista atletico. Non sarà semplice affronteremo un ottimo collettivo con delle individualità importanti fare la differenza in in qualsiasi momento. Siamo consapevoli della forza dell’avversario e assolutamente non possiamo sottovalutarlo e a maggior ragione dopo la nostra sconfitta di domenica scorsa”.

Agropoli: le parole del tecnico Carmine Turco

“Difficilmente mi sono vergognato di squadre allenate in passato, domenica onestamente non mi è piaciuto nulla. Non mi è piaciuto l’approccio alla partita, che poi probabilmente ha determinato pure la gara stessa. Prendere gol dopo 3 minuti non ha portato ad una reazione che è mancata. Sono mancate tante cose, è stata una gara che vorrei dimenticare. Abbiamo lavorato durante la settimana per cercare di capire tutti gli errori commessi, sia a livello caratteriale sia livello tecnico-tattico. Dovremmo presentare una squadra senza ombra di dubbio una maggiore aggressività, attenzione, voglia di poter portare a casa un risultato importante anche perché non dico che sia una partita spartiacque ma poco ci manca. Noi di pensiero abbiamo cercato di lavorare meglio, abbiamo cercato di capire gli errori e quindi abbiamo insistito su questi concetti sperando che domenica si possa giocare con più ordine, organizzazione, voglia di lottare per il risultato pieno”.

“La Virtus Cilento si è la squadra con un potenziale incredibile rispetto alle altre di questo girone. Ho visto bene la partita con l’Angri e ho rivisto un pochettino quella fatta domenica scorsa. Mi sembra una squadra molto organizzata, soprattutto nella fase di possesso ed una squadra che gioca un calcio di posizione non facendosi prendere mai dall’ansia. Questo va dato merito al loro staff tecnico che ha impartito sicuramente principi giusti, poi alla squadra composta da giocatori importanti Giura, Natiello, Manzillo, Lagrutta, Passaro: una squadra da prendere veramente con le molle. Dobbiamo buttare il cuore oltre l’ostacolo e cercare di fare una partita intensa e di cercare di uscirne vincitore”.