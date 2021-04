Agropoli: anche Fratelli d’Italia frena sulla candidatura di Basile

AGROPOLI. Dopo la Lega (leggi qui) anche Fratelli d’Italia si defila, almeno per il momento, dal possibile sostegno a Giovanni Basile quale candidato del centro destra agropolese alle elezioni del 2022. In una nota firmata dal commissario cittadino Claudio Pignataro, infatti, si precisa che Fratelli d’Italia non ha mai partecipato ad alcun incontro del centro-destra cittadino e non ha mai garantito sostegno a Basile.

“In ogni caso – precisa Pignataro – si sta costruendo una futura lista di partito per partecipare alla prossima tornata elettorale, con la piena disponibilità ad incontrare e discutere con le altre forze di Centro Destra, dell’associazionismo locale e la società civile, al fine anche di individuare un candidato sindaco espressione di tutte queste componenti e in grado di poter affrontare in maniera esaustiva le problematiche amministrative”.

Per Giovanni Basile, che lunedì ufficializzerà la sua candidatura, c’è ancora molto lavoro da fare per garantire l’unità di un centro-destra diviso. Lui stesso, però, ha sempre sostenuto di non essere il candidato dei partiti di centro-destra, ma soltanto l’espressione ideologica di questo schieramento politico.