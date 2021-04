Serie D: slitta la ripartenza del campionato

Si posticipa di una settimana il rientro in campo di tante squadre di quarta serie, comprese Gelbison e Polisportiva Santa Maria. Le due cilentane quindi non torneranno in campo la prossima settimana ma bensì domenica 9 maggio. I rinvii giungono dopo le positività registrate da alcune squadre di Serie D che avevano da giocare ancora alcune gare di recupero.

Lnd: ufficiale il cambio di data

Slittano le gare di campionato a causa di intervenute nuove positività di calciatori e dei provvedimenti di isolamento. Le stesse disposte dalle Autorità Sanitarie competenti relative a società vedranno le gare in questione subire necessarie modifiche unitamente ai calendari dei Gironi F-I. I rinvii, avvenuti successivamente alla calendarizzazione delle gare di recupero, devono essere comunque privilegiati alla programmazione delle gare di recupero dei gironi interessati . Questo è necessario per assicurare che la fase finale del Campionato di Serie D in relazione alla permanente situazione di emergenza sanitaria svolga il suo percorso in condizioni di parità tra le società partecipanti.

Il Dipartimento Interregionale ha rimodulato i calendari dei gironi F e I ed il programma dei recuperi del 2 e 5 maggio. La 14^ giornata del Girone F è spostata da mercoledì 26 maggio a domenica 30 maggio. Il 6 giugno in campo la 15^ mentre la 16^ mercoledì 9 giugno. Il Girone I non riprenderà il 2 bensì il 9 maggio (11^ giornata) con il conseguente slittamento della 12^ al 16 maggio. La 13^ si disputerà mercoledì 19 maggio, la 14^, 15^, 16^ e 17^ rispettivamente il 23 e 20 maggio 6 e 13 giugno.

9 maggio 11^ giornata

16 maggio 12^ giornata

19 maggio (mercoledì) 13^ giornata

23 maggio 13^ giornata 14^ giornata

30 maggio 14^ giornata 15^ giornata

6 giugno 15^ Giornata 16^ giornata I

13 giugno 17^ giornata