Sindaci a Roma per l’Alta Velocità in Cilento, Sd: uniti si può difendere il territorio”

Ieri a Roma una delegazione di Sindaci ha chiesto al Governo ed RFI di rivedere la decisione di cancellare il Cilento dall’alta velocità. Un impegno istituzionale su una questione che sta facendo discutere da diverse settimane, ovvero da quando è stato annunciato il nuovo progetto di Rfi che ha previsto il passaggio della linea veloce per il comprensorio del Vallo di Diano, tagliano fuori il Cilento.

Soddisfazione per l’iniziativa promossa dagli amministratori locali è stata espressa dal gruppo di minoranza Sapri Democratica, che da tempo sta sollecitando interventi per evitare che il Cilento costiero fosse tagliato fuori dall’importante servizio.

«Si è avviato, finalmente, un confronto serio e fattivo grazie all’iniziativa promossa ed organizzata dal Vice Presidente della Provincia Carmelo Stanziola e sostenuta con forza, sin dall’inizio, dal Presidente CMB Vincenzo Speranza – spiegano dal gruppo Sd – La decisione di chiedere ad RFI la realizzazione del tracciato Battipaglia/Atena/Sapri, già ampiamente condivisa anche dalla Commissione Regionale Aree Interne, è una scelta giusta e di buon senso».

«Adesso è il momento della responsabilità e dell’unità per una battaglia di straordinaria importanza per tutto il Cilento e per il futuro dei nostri figli.

Con coraggio, a testa alta e senza avere paura», conclude la nota.