Alta velocità, amministratori cilentani incontrano vertici di Rfi e Mit

Oggi si è tenuta presso la sede di Rete Ferroviaria Italiana a Roma un incontro tra gli amministratori del Cilento con i vertici istituzionali di Rfi e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. “Nel corso della riunione durata più di tre ore, abbiamo avuto garanzie formali circa la condivisione territoriale del progetto, per il quale da questo momento noi diventiamo interlocutori istituzionali in un tavolo di confronto che rimane aperto – spiegano Carmelo Stanziola, Simone Valiante, Gennaro Maione, Vincenzo Speranza, Antonio Aloia, Antonio Gentile, Pietro D’angiolillo, Cono D’Elia, Carmine Laurito, Stefano Pisani, Mario Scarpitta – Proseguiremo con tutte le attività istituzionali e con il nostro lavoro tecnico che coinvolgerà anche altissime professionalità, e nelle prossime ore procederemo ad una convocazione formale di tutti i sindaci del territorio per condividere azioni comuni a difesa delle legittime istanze delle nostre comunità”.

“Rappresentiamo, inoltre, che questo tavolo con Rfi rimane convocato in modo permanente in attesa di ulteriori determinazioni”, concludono gli amministratori cilentani.