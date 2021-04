Agropoli: bici elettriche in arrivo per la Polizia Municipale

Biciclette elettriche a pedalata assistita in dotazione al corpo di Polizia Municipale di Agropoli. Le due ruote ecologiche saranno consegnate al sindaco Adamo Coppola e al comandante della polizia municipale Sergio Cauceglia nelle prossime settimane. L’iniziativa green è opera di un privato che ha scelto di acquistare le biciclette e donarle all’ente locale già predisposte con loghi e accessori.

Le bici rispettano l’ambiente e sono economiche perché consentono il risparmio della benzina e sono omologate a circolare senza assicurazione e senza bollo.

L’autonomia è di circa 60km; le batterie sono al litio, cambio a cinque rapporti e tre livelli di assistenza alla pedalata.

È una svolta “green” per il Comune. Nelle scorse settimane l’amministrazione comunale aveva già approvato un atto di indirizzo proprio finalizzato a garantire la mobilità sostenibile accrescendo l’offerta di servizi come il bike sharing ed i monopattini elettrici.

Le bici elettriche in dotazione della polizia municipale serviranno per il pattugliamento del territorio, in particolare il centro cittadino, il lungomare e le aree più affollate.