Mobilità sostenibile: Agropoli punta sul bike sharing e monopattini

AGROPOLI. Pianificazione della mobilità sostenibile al centro della politica amministrativa. L’Ente amministrato dal sindaco Adamo Coppola, è intenzionato a promuovere ed accrescere l’offerta di servizi come il bike sharing ed i monopattini elettrici per spostarsi nei diversi punti di interesse in modo da garantire una clientela attiva in tutti i periodi dell’anno.

Per tale motivo, infatti, si procederà ad una mappatura delle aree presenti sul territorio: in questo modo sarà più semplice l’organizzazione in vista anche della prossima stagione estiva, dove le occasioni per cittadini e turisti di vivere i luoghi del territorio all’aria aperta non mancheranno di certo.

L’Ente punterà anche a riqualificare le piste ciclabili, mentre le aree per la sosta delle biciclette saranno delimitate con apposite rastrelliere. Dopo la mappatura sarà possibile valutare se saranno necessari finanziamenti per le opere da parte delle istituzioni superiori.