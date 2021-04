Deiezioni canine in strada: la rabbia dei cittadini a Vallo della Lucania

VALLO DELLA LUCANIA. “Basta con questi gesti incivili. Non abbiamo nulla contro gli amici a quattro zampe ma i loro padroni dovrebbero essere più educati”. A Vallo della Lucania esplode la rabbia di cittadini. Sacchetti con escrementi di cane vengono costantemente abbandonati per le strade cittadine, soprattutto in via Sterze, via Scavi e via De Hippolytis, tre strade che si trovano nei pressi del Palazzo di Giustizia.

Una cattiva abitudine che si ripete da tempo e che sta diventando routine. I sacchetti ricolmi di feci di cane vengono lasciati ai piedi degli alberelli o di lampioni o al lato strada. “Gesti incivili – lamenta Marilù De Luca che vive nei pressi di Via Scavi – nella testa di queste persone chi dovrebbe ripulire e quindi rimuovere i sacchetti?”. Oltre al danno anche la beffa, perché ” a questo punto – aggiunge la cittadina arrabbiata – sarebbe meglio che si lasciasse il “regalo” spacchettato, senza la bustina di plastica, almeno gli agenti atmosferici potrebbero esercitare la loro benefica azione di “di scioglimento”.

Del problema sono state informate anche le guardie ambientali ma è chiaro che i controlli e le sanzioni serviranno a poco se non accompagnate da una buona dose di civiltà.

Alla voce della De Luca si unisce quella di molti altri cittadini “lungo tutta la pavimentazione del Corso di Vallo – denuncia Gianluca Guida – si possono trovare escrementi anche senza sacchetto che costringono i passanti ad effettuare dei veri e propri slalom”. Il fenomeno dunque riguarda un po’ tutte le strade cittadine. Un esempio virtuoso, in tal senso, arriva da Novi Velia, dove nei giorni scorsi proprio per reprimere il fenomeno dell’abbandono di escrementi di animali ha firmato un’apposita ordinanza e fatto installare appositi contenitori per le deiezioni canine