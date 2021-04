Us Agropoli: rafforzato il legame con l’Amministrazione Comunale

Esordio nel girone E di Eccellenza per l’Us Agropoli, uscito sconfitto contro l’Angri nel campo amico del Guariglia per 0-2. A poche ore dalla gara di domenica la società cilentana ha voluto condividere con i suoi tifosi un messaggio di ringraziamento indirizzato all’ Amministrazione Comunale.

Us Agropoli: il plauso della società delfine all’Amministrazione Comunale

La US Agropoli ha iniziato il suo campionato domenica scorsa. In un contesto difficile, con tante incognite, vedere la palla rotolare sul Guariglia tirato a lucido, è stata una grande soddisfazione, soprattutto per chi ha lavorato dietro le quinte. Tanti ragazzi che si sono impegnati, anche nelle piccole cose affinché si scendesse in campo nell’anno del centenario. Non da meno, come sempre del resto, l’Amministrazione Comunale non ha fatto mancare il suo sostegno durante questo periodo. Il Consigliere Delegato allo Sport, Giuseppe Cammarota, è stato spesso presente al campo, per verificare le esigenze di squadra e società. Il Sindaco Adamo Coppola presente come primo tifoso e, a livello istituzionale, sempre disponibile per tutto quello che poteva servire. Il Connubio US Agropoli – Comune, si è sempre basato su un legame di forte collaborazione. Una certezza che, anche quest’anno, non è mancata. La US Agropoli ringrazia, di cuore, l’Istituzione Comunale.

Domenica di sosta, invece, per la Polisportiva Santa Maria, che non è scesa in campo con il Licata causa positività dei tesserati siculi. Nel team giallorosso però riconoscimento gratificante per il giovane Pietro Citro, pedina usata con costanza dal tecnico Gianluca Esposito.

Polisportiva Santa Maria: un giallorosso tra i miglior Under 19 “di valore”

Pietro Citro, centrocampista classe 2003 in forza alla Polisportiva Santa Maria, è tra 10 talenti inseriti nell’almanacco 2021 “La Giovane Italia” .I dieci profili sono stati inseriti su segnalazione dei tecnici delle Rappresentative Nazionali LND, nell’Almanacco LGI 2021, una guida dettagliata con le schede dei migliori Under 19 d’Italia e distribuita in più di 3.000 copie ai più influenti addetti ai lavori. Il progetto editoriale legato alla valorizzazione dei giovani calciatori di talento è nato da qualche tempo grazie alla partnership Lega Nazionale Dilettanti.