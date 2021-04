Vallo della Lucania, ecco io ristori per le attività in difficoltà

VALLO DELLA LUCANIA. Un aiuto per le attività economiche in difficoltà. L’ Ente Amministrato dal sindaco Antonio Aloia, ha deciso di approvare l’avviso pubblico per la concessione di contributi una tantum per il ristoro parziale delle spese delle attività economiche cittadine più colpite dalla crisi dell’emergenza epidemiologica dettata dal Covid-19.

L’amministrazione erogherà 200 quote da 500 euro fino al raggiungimento di una somma complessiva di 100.000 euro stanziati. Le risorse sono state attribuite al Comune a titolo di “Fondo per le funzioni fondamentali” già per l’anno 2020.

Il Comune, inoltre, darà una mano anche per l’acquisizione dei dispositivi di protezione individuale e la sanificazione delle attività.

Ogni attività economica può presentare una sola domanda di contributo avendone titolo come iscritta alla Camera di Commercio e deve essere in possesso della Partita IVA alla data dell’11 marzo 2020.

La domanda andrà presentata all’Ufficio Protocollo, sito al piano Terra del Municipio di Piazza Vittorio Emanuele II allegando, nel modulo da scaricare sul sito dell’Ente, una copia del documento d’identità o di riconoscimento in corso di validità.

Nei giorni scorsi il consigliere comunale di minoranza, Nicola Botti, aveva criticato la scelta del Comune, ritenendo esigua la somma messa a disposizione (leggi qui)