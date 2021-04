Chi è Massimo Osanna: direttore del Parco Archeologico di Paestum e Velia

Dopo sei anni di onorato servizio alla direzione del Parco Archeologico di Paestum, Gabriel Zuchtriegel cede il posto momentaneamente a Massimo Osanna. Ad un occhio molto attento al settore, egli è già noto per essere stato direttore generale della Soprintendenza di Pompei dal 2016 fino al 2020.

Massimo Osanna è nato a Venosa il 23 maggio del 1963 e nel 1985 ha conseguito la Laurea in Lettere Classiche – Indirizzo archeologico con la votazione di 110 e lode.

Benché una votazione così di spessore sembri già sufficiente, è solo la punta dell’iceberg della sua formazione. Infatti, vanta di due Dottorati di Ricerca, di cui uno conseguito nel 1992 in Archeologia greca e romana sempre presso l’Università di Perugia con Mario Torelli come relatore, già citato su InfoCilento per aver ipotizzato un Tempio di Apollo anziché di Nettuno, tra la Basilica e il Tempio di Athena (leggi qui).

Nel 1995 conseguirà il secondo dottorato presso la Scuola Superiore di Studi Storici dell’Università di S.Marino, con Walter Burkert come tutor, storico tedesco dell’antichità e vincitore del Premio Balzan nel 1990.

Oltre la lunga carriera di insegnamento in Germania e la promozione di diversi scavi in Italia Meridionale, in Grecia e in Francia, nel 2016 assumerà il ruolo di direttore generale della Soprintendenza di Pompei fino al 2020, anno in cui sarà nominato Direttore Generale dei Musei del Mic (Ministero della cultura), ex Mibact (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo).

Ha già confermato le sue capacità nel grande lavoro fatto a Pompei. Inoltre, c’è da specificare che non sarà solo. Infatti, verrà affiancato dalla dott.ssa Maria Luisa Rizzo. Verso entrambi siamo fiduciosi che manterranno il simbolo di Capaccio Paestum più vivo che mai. Resteranno in carica fino al concorso internazionale per la nomina del nuovo direttore.