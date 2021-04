Serie D girone I, 26° giornata: nel turno infrasettimanale cilentane in campo

Si torna in campo, di mercoledì nel turno infrasettimanale, in Serie D che vede inserite nel girone I le due cilentane presenti in quarta serie. Le formazioni domani, alle ore 15:00, saranno impegnate nel ventiseiesimo turno, il nono del girone di ritorno.

Serie D girone I: la prossima giornata delle cilentane

Match esterno in terra siciliana sia per la Gelbison che per la Polisportiva Santa Maria. I rossoblù di Giuseppe Ferazzoli cercheranno di mantenere il terzo posto in classifica mentre i giallorossi di Gianluca Esposito di allontanarsi dalla zona play-out avvicinandosi a quella play-off.

Gelbison big match con l’Acireale

La Gelbison sarà di scena sul campo dell’Acireale: le due squadre sono divise attualmente da tre punti con gli ospiti a quota 47 ma con una gara in più sui bianconeri. I vallesi, reduci dal successo con il Marina di Ragusa, arrivano a questo incontro con la palma di miglior squadra in trasferta, grazie ai 21 punti ottenuti nelle tredici gare giocate lontano da casa. I padroni di casa, invece, hanno vinto le ultime quattro gare rilanciandosi cosi in campionato., collezionando anche tre successi interni. Allo stadio “Aci e Galatea” dirigerà il sig. Matteo Frosi della sezione di Treviglio.

Polisportiva Santa Maria: incrocio sul campo del Troina

Impegno sul terreno di gioco del Troina per la Polisportiva Santa Maria. I due team sono separati da due punti ed i padroni di casa hanno una gara in meno degli avversari. I giallorossi, dopo il pari di Dattilo, sono al decimo posto con 32 punti ed i siculi sono undicesimi con 30. Un pari ed un successo nelle due ultime uscite per i cilentani mentre i locali sono arrivano a questa gara con tre vittorie e un pari L’unico blitz esterno di Capozzoli e compagni è datato 25 ottobre e nelle ultime 2 gare sono giunte altrettante divisioni della posta in palio. Per gli isolani le più recenti gare interne hanno prodotto un pari ed un successo. Allo stadio comunale di Gagliano Castelferrato, in provincia di Enna, arbitrerà il sig. Davide Galiffi della sezione di Alghero.

Serie D girone I: la 26° giornata

ACR MESSINA- DATTILO

BIANCAVILLA–CASTROVILLARI

CITTANOVESE- FC MESSINA

ACIREALE – GELBISON

S.AGATA-PATERNO

MARINA DI RAGUSA –ROCCELLA

RENDE- SAN LUCA

TROINA- POL. SANTA MARIA

LICATA-ROTONDA (Rinviata)

Classifica

Acr Messina 53; Fc Messina* 48; Gelbison 47; Acireale* 44; Rotonda* 38; Biancavilla, San Luca* 35; Dattilo** 33; Santa Maria, Licata*** 32; Troina* 30; Cittanovese* 29; Paternò 28; Castrovillari, Sant’Agata 27; Rende 24; Marina di Ragusa 20; Roccella* 14. *Una partita in meno; **Due partite in meno; ***Tre partite in meno