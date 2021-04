Buccino Volcei, Mario Pietropinto: “Girone E molto livellato, vogliamo partire bene”

Riparte oggi il torneo d’Eccellenza per diversi cinque club salernitani. Scafatese, Virtus Cilento, Faiano e Buccino Volcei tornano, infatti, in campo. Riposa invece l’Agropoli che esordirà la prossima settimana. In casa Buccino Volcei a parlare a poche ore dalla gara odierna con il Faiano è stato il tecnico Mario Pietropinto. Questo il comunicato diramato dal sodalizio rossonero presieduto da Gaetano Del Chierico.

Eccellenza: per i rossoneri ripartenza oggi pomeriggio contro il Faiano

I rossoneri del Buccino Volcei tornano in campo dopo il lunghissimo stop. Era ottobre, e fu una vittoria, quella sul Sant’Agnello, finita 3-1. Oggi si riparte, con voglie ed entusiasmo ritrovato. Il mini torneo del nuovo format darà vita a otto gare entusiasmanti, con valori livellati. Molte squadre si sono rafforzate, su quello che era un roster già competitivo.

E così ha fatto anche la nostra dirigenza che non ha lasciato nulla al caso con i nuovi innesti. Ora sta agli uomini di mister Mario Pietropinto dirà la sua. Ed è lo stesso allenatore a presentarsi la prima gara, quella con il Faiano, una squadra già giudicata tra le migliori ad inizio campionato.



Le parole del tecnico dei rossoneri Mario Pietropinto



«Il Faiano è una squadra molto ostica, preparata. Non so dire se è tra le migliori poiché il girone è talmente livellato che al momento è difficile capirne i valori, si sono rinforzate tutte. Noi cercheremo di far valere il fattore campo, altrimenti non avremmo ritenuto di poter partecipare».