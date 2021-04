Mercato Eccellenza: colpi per Virtus Cilento e Buccino Volcei

Continua la campagna di rafforzamento per le squadre di Eccellenza che tramite il mercato stanno rafforzando le rispettive rose. Le squadre del nostro territorio sono state inserite tutte nel girone E.

Virtus Cilento: preso l’esterno Enis Mejri

Importante colpo di mercato in Eccellenza con Enis Mejri che diventa un nuovo calciatore della Virtus Cilento, l’annuncio è giunto nel pomeriggio di oggi. Oltre cento presenze in Serie D, categoria nella quale si è distinto con la maglia della Gelbison. Una carriera iniziata con la primavera dell’Avellino e poi tante esperienze in Eccellenza con maglie prestigiose come quella della Battipagliese.Il giocatore è già a disposizione del tecnico Castiello, pronto per la trasferta di domenica contro l’Angri.

Mercato Eccellenza: i rinforzi del Buccino Volcei

Sebastian Di Senso non ha bisogno di presentazioni. Il centrocampista offensivo, abile sui calci piazzati, vanta grandi trascorsi in Serie D. Il calciatore lucano ha vestito, tra le altre, le maglie della Vastese, Francavilla, Lavello, Potenza, Altamura, Taranto e Melfi tutte in quarta serie. Per il classe ’84 sono oltre 300 le partite disputate in quarta serie con più di 30 marcature all’attivo. Altro calciatore dalla grande esperienza è Ernesto Corsaro. Il centrocampista, classe ’92, ha indossato le casacche di Noto, Grumentum Val D’Agri, Lagonegro, Scalea, Campagna, Battipagliese, Valdiano e Calpazio. Per Corsaro si tratta di un ritorno al Buccino Volcei, visto che nel campionato scorso era già stato tesserato dai rossoneri. Corsaro ha già lavorato alle dipendenze del tecnico Pietropinto con il quale ha lavorato nella parentesi bianconera di Battipaglia.

Mario Merola è una punta centrale, classe 1989, che ha dalla sua grande esperienza. In estate era passato al San Marzano, ambizioso team di Promozione che puntava senza mezzi termini al salto di categoria. Nell’estate del 2020 l’attaccante era approdato all’Angri mentre nel 2019-2020 aveva vestito la maglia degli irpini della Virtus Avellino, squadra inserita nel girone B di Eccellenza insieme al Buccino Volcei. Nelle annate precedenti, invece, Mario Merola si è distinto con due squadre di Pontecagnano: con il Faiano, sempre in Eccellenza, ed il Picciola, tra Eccellenza e Promozione. Andrea Puoli è, infine, un terzino che è approdato nelle ultime ore a Buccino. Il classe 1993 giunge, con una buona esperienza maturata sui campi d’Eccellenza, in rossonero dal team lucano del Moliterno. In passato per il laterale esperienze, tra le altre, con Atletico Lauria, Valdiano, Golfo di Policastro e Lagonegro.