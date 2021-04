Virtus Entella-Salernitana: tris granata in terra ligure

Dopo il successo, ottenuto lunedì scorso, contro il Frosinone tornava in campo la Salernitana opposta alla Virtus Entella. Nel match valevole per il turno numero trentatré di Serie B i granata di Fabrizio Castori, in zona play-off con 54 punti dopo 32 giornate, erano impegnati in casa dei liguri. Ad aspettare i campani, nel quattordicesimo turno del girone di ritorno, i padroni di casa guidati in panchina dal tecnico Vincenzo Vivarini, fanalino di coda del torneo con trentadue punti in meno degli avversari di giornata. Allo stadio Comunale di Chiavari, nel match delle ore 14:00, la direzione di gara tra granata e biancazzurri sarà affidata al sig. Daniele Paterna di Teramo. Termina con un successo della Salernitana, che passa per due volte nel primo tempo per poi chiudere il match nella ripresa.

Virtus Entella-Salernitana: il primo tempo

La Salernitana ci prova al primo giro di lancette ma Russo, estremo difensore della Virtus Entella, controlla senza patemi la girata aerea di Di Tacchio. La risposta dei locali giunge all’undicesimo quando Brescianini dal limite calcia di poco alla sinistra di Belec. Intorno al quarto d’ora i granata assestano un uno-due che spacca la gara. Al 14′ è Veseli a infilare Russo con un tiro da fuori, mentre tre minuti dopo è Bogdan a trovare il raddoppio sugli sviluppi di un calcio di punizione. I liguri potrebbero accorciare le distanze con Brunori che, al 21′, da buona posizione spara alto. A cinque dal termine opportunità per Mazzocco che gira al lato di testa senza impensierire Belec.

La ripresa

Nel secondo tempo sembra partire meglio la Virtus Entella che preme di più della Salernitana. Al quarto d’ora giunge però il tris ospite che chiude definitivamente la sfida. Tutino gira in porta un cross di Casasola insaccando la palla alle spalle di Russo. Il resto della gara serve solo per le statistiche e i ritmi di gioco calano notevolmente. La Salernitana sale cosi a quota 57 punti consolidando cosi il suo posto in classifica.

Il tabellino Virtus Entella-Salernitana 0-3

RETI: 14′ pt Veseli (S), 17′ pt Bogdan (S), 15′ st Tutino (S)

VIRTUS ENTELLA: Russo; Coppolaro Chiosa, Poli, Pavic; Dragomir, Mazzocco, Brescianini; Morosini, Schenetti (19′ st Mancosu); Brunori.

In panchina: Borra Pellizzer, Bonini, Settembrini, Cleur, Rodriguez, Meazzi, Marcucci, Costa, Andreis, Cardoselli. Allenatore: Vivarini

SALERNITANA: Belec; Casasola, Bogdan, Gyomber, Veseli; Kupisz, Schiavone, Di Tacchio (26′ st Capezzi), Cicerelli; Kiyine (26′ st Anderson); Tutino (26′ st Kristoffersen). In panchina: Micai, Mantovani, Sy, Djuric, Boultam, Barone, Durmisi, Antonucci. Allenatore: Castori

ARBITRO: Paterna di Teramo ( Lombardi – Muto)

Ammoniti: Coppolaro, Gyomber, Schenetti, Morosini.

Recupero: 0′ pt- 2′ st