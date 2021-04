Virtus Entella-Salernitana: domani i granata per rafforzare il terzo posto

Dopo il successo, ottenuto lunedì scorso, contro il Frosinone torna in campo la Salernitana opposta alla Virtus Entella. Nel match valevole per il turno numero trentatré di Serie B i granata di Fabrizio Castori, in zona play-off con 54 punti dopo 32 giornate, saranno impegnati in casa dei liguri. Ad aspettare i campani, nel quattordicesimo turno del girone di ritorno, ci saranno i padroni di casa guidati in panchina dal tecnico Vincenzo Vivarini, fanalino di coda del torneo con trentadue punti in meno degli avversari di giornata. Allo stadio Comunale di Chiavari, nel match di domani delle ore 14:00, la direzione di gara tra granata e biancazurri sarà affidata al sig. Daniele Paterna di Teramo.

I precedenti giocati in terra ligure tra Virtus Entella e Salernitana

Sono 5 i precedenti ufficiali giocati in Liguria tra Virtus Entella e Salernitana con un bilancio di 3 vittorie per i padroni di casa e 2 successi esterni per i granata. Il primo incontro risale alla stagione 2015/2016 mentre l’ultima sfida risale alla scorsa stagione. Il bilancio a livello realizzativo è a favore dei liguri che hanno realizzato 4 reti e ne hanno subite 3.

I convocati di Fabrizio Castori

Al termine della seduta di rifinitura di questo pomeriggio il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Virtus Entella e Salernitana.

PORTIERI: Belec, Micai;

DIFENSORI: Bogdan, Casasola, Durmisi, Gyomber, Mantovani, Sy, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Boultam, Capezzi, Di Tacchio, Kiyine, Kupisz, Schiavone;

ATTACCANTI: Anderson, Antonucci, Barone, Cicerelli, Djuric, Kristoffersen, Tutino.

Le parole del tecnico granata

“Domani affrontiamo un avversario il cui valore non è assolutamente rispecchiato dalla classifica. L’Entella merita il massimo rispetto e servirà una prestazione importante per venirne a capo. La squadra dovrà mettere in campo grande attenzione e dovrà interpretare al meglio la partita per ottenere un risultato positivo. Sono sicuro che la squadra non sottovaluterà in alcun modo le difficoltà della gara. I ragazzi hanno lavorato molto in settimana e sono concentrati per fare bene”.

Le probabili formazioni

Virtus Entella (4-3-1-2): Russo; Coppolaro, Chiosa, Pellizzer, Costa; Dragomir, Mazzocco, Brescianini; Schenetti, Morosini; Brunori.

Salernitana (4-4-2): Belec; Casasola, Bogdan, Gyomber, Veseli; Kupisz, Di Tacchio, Schiavone, Cicerelli; Anderson, Tutino.