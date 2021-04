Agropoli: isola ecologica di Malagenia presto operativa

AGROPOLI. Presto l’isola ecologica di Malagenia aprirà i battenti. Lo ha annunciato il sindaco Adamo Coppola. «La ditta – ha spiegato – ha terminato i lavori. Nelle prossime settimane, approvando un regolamento comunale, sarà possibile aprire la nostra isola ecologica».

Isola ecologica di Malagenia: le polemiche

L’isola ecologica di Malagenia è stata a lungo osteggiata. Fin dal momento in cui venne individuato il luogo dove realizzarla ci furono polemiche per la presenza di abitazioni, attività e, proprio nel terreno dove è stato realizzato l’impianto, una delle tubature principali dell’acquedotto.

Anche il limitrofo Comune di Ogliastro Cilento aveva detto “no” all’isola ecologica, tanto da rivolgersi anche ai giudici amministrativi che non hanno però ritenuto di dover bloccare i lavori.

I vantaggi dell’impianto

Nonostante le critiche per il sindaco Coppola l’isola ecologica di Malagenia avrà notevoli vantaggi. «In vista dell’estate sarà importante – spiega – favorirà la raccolta rifiuti in città e abbatterà i tempi di attesa per la raccolta degli ingombranti». Un tema, quest’ultimo, oggetto di non poche polemiche visti i tempi d’attesa. Ad ammettere i disagi è lo stesso primo cittadino: «Oggi c’è un’attesa vergognosa, quasi 2 mesi per consegnare gli ingombranti. Da quando sarà aperta l’isola ecologica, oltre alla consegna diretta da parte dei cittadini, avendo un posto dove sarà possibile conferire i tempi di abbatteranno».

«Da quando si comincerà ad utilizzare ci saranno tante sorprese sull’utilizzo dell’isola ecologica di Malagenia», conclude Coppola.