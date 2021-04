Agropoli, da maggio attivo il servizio rimozione forzata

Il Comune di Agropoli si doterà del servizio di rimozione forzata e di custodia dei veicoli rimossi dalla polizia locale. Come stabilito dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada il servizio può essere gestito in proprio dall’Ente proprietario della strada oppure essere dato in concessione biennale a soggetti in possesso dei requisiti richiesti.

«Dal 1 maggio 2021 sarà operativo sul territorio comunale il servizio carro attrezzi – ha spiegato il sindaco Adamo Coppola – Un ausilio importante per l’attività della Polizia municipale nel far garantire il rispetto del Codice della strada, al fine dell’ordine e sicurezza stradale. Un servizio utile anche a combattere le cattive abitudini».

Nei mesi scorsi state approvate, dalla giunta municipale, le tariffe da applicarsi da parte del concessionario del servizio, come rivalutate secondo l’indice Istat dei prezzi al consumo al 31 dicembre dell’anno 2019.