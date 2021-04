Salernitana-Frosinone: domani all’Arechi in scena il posticipo serale della cadetteria

Dopo il passo falso, ottenuto venerdi scorso, contro il Lecce torna in campo la Salernitana opposta al Frosinone. Nel match valevole per il trentaduesimo turno di Serie B i granata di Fabrizio Castori, in zona play-off con 51 punti dopo 31 giornate, saranno impegnati in casa contro i laziali. Ad aspettare i campani, nel tredicesimo turno del girone di ritorno, ci saranno gli ospiti guidati in panchina dal tecnico Fabio Grosso, a centro classifica con dodici punti in meno degli avversari di giornata. Allo stadio ”Arechi”, nel match di domani delle ore 21:00, la direzione di gara tra granata e gialloblù sarà affidata al sig. Giovanni Ayroldi di Molfetta.

I precedenti in terra campana tra Salernitana e Frosinone

Negli ultimi cinque precedenti giocati all’Arechi un solo successo per i padroni di casa, per 3-2, datato 15 settembre 2008. Nelle due gare successive blitz esterni per i ciociari che ottengono l’intera posta in palio. Nelle ultime due occasioni due pareggi con i granata e i frusinati a dividersi il bottino. Ospiti in leggero vantaggio nel totale: negli 11 precedenti in Serie B 4 vittorie laziali, altrettanti pareggi e 3 affermazioni dei granata.

I convocati di Fabrizio Castori

Al termine della seduta di rifinitura di questo pomeriggio il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Frosinone.

PORTIERI: Adamonis, Belec, Micai.

DIFENSORI: Casasola, Gyomber, Jaroszynski, Mantovani, Sy, Veseli.

CENTROCAMPISTI: Boultam, Capezzi, Coulibaly, Di Tacchio, Kiyine, Kupisz, Schiavone.

ATTACCANTI: Anderson, Antonucci, Barone, Cicerelli, Djuric, Kristoffersen, Tutino.

I convocati di Fabio Grosso

Sono 23 i giallazzurri convocati da mister Grosso per la gara Salernitana – Frosinone in programma domani allo stadio ‘Arechi’. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Bardi, Iacobucci, Marcianò

Difensori: Zampano, Curado, Ariaudo, Salvi, Capuano, D’Elia, Szyminski, Brighenti

Centrocampisti: Gori, Vitale M., Carraro, Maiello, Tribuzzi, Kastanos, Rodhen

Attaccanti: Novakovich, Parzyszek, Iemmello, Brignola, Ciano

Le probabili formazioni di Salernitana Frosinone

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Casasola, Gyomber, Veseli; Kupisz, Coulibaly, Di Tacchio, Anderson, Jaroszynski; Djuric, Tutino. Allenatore: Fabrizio Castori.

FROSINONE (4-3-3): Bardi; Salvi, Szyminski, Ariaudo, Zampano; Rohden, Maiello, Kastanos; Brignola, Iemmello, Novakovich. Allenatore: Fabio Grosso.