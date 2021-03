Gelbison Femminile: il calendario delle cilentane inserite nella Serie C di calcio a 5

Nei giorni scorsi è stato reso noto il calendario della Serie C di calcio a 5 femminile che vede presente la Gelbison. Le rossoblù, care alla dirigente accompagnatrice Romina Milo, giocheranno le loro gare interne al “PalAlento” di Omignano Scalo. Dopo la Fenix Santa Maria e la Folgore Acquavella una terza cilentana giocherà una gara di campionato nell’impianto omignanese.

Gelbison Femminile: il calendario delle vallesi

Esordio in campionato fissato, in casa, per il prossimo 10 di aprile alle ore 19:00. Nel Cilento arriveranno le napoletane del Futsal Wolves mentre una settimana dopo trasferta sul campo del San Sebastiano. Nel terzo turno al “PalAlento” giungeranno le ragazze del Napoli Utd e nel quarto gara esterna tra le mura amiche del Futsal Koine. Ancora trasferta con il Real Poggio nella quinta giornata per tornare sul parquet cilentano una settimana dopo contro la Torella dei Lombardi. Per la Gelbison femminile si chiude il girone d’andata il 12 maggio con i Falchetti in esterna, le gare di ritorno sono a campi invertiti con l’ultimo turno fissato il 20 giugno.

La Gelbison Femminile di Calcio a 5 torna in campo

Continuano ad allenarsi le atlete della Gelbison Femminile di calcio a 5 in vista del dieci aprile, data della partita d’esordio ufficiale in campionato delle cilentane. A parlare è stato quindi il tecnico delle rossoblù Vincenzo Orrico, in attesa del primo match.

Le parole del tecnico cilentano

“Finalmente ci siamo. Si torna in campo e di conseguenza siamo tornati anche ad allenarci al PalAlento, per questo ringraziamo il comune di Omignano e ancora una volta la Società. L’esordio in Serie C sarà in casa contro le ragazze del Futsal Wolves, una delle migliori squadre del campionato, contro le quali non vediamo l’ora di misurarci per toccare con mano lo sviluppo del nostro progetto tecnico. Ciò che non dovrà mai mancare è l’amore per i gloriosi colori rossoblù e la voglia di dare tutto per essi. Infine ringrazio la società per l’ulteriore vicinanza in questi giorni trepidanti che ci porteranno finalmente al tanto atteso esordio. E per questo ringrazio in particolar modo la nostra vice presidente Vincenza De Luca che viene a darci forza e sostegno durante gli allenamenti”.