Gelbison Femminile: cilentane pronte a tornare in campo Le parole di Vincenzo Orrico tecnico della Gelbison femminile, team impegnato nel torneo di calcio a 5 di Serie C regionale.

In Campania ripartiranno tra poco i campionati di Eccellenza Maschile e Femminile, e quello di Calcio a 5 Serie C Femminile. In quest’ultimo presente la Gelbison al suo primo anno di attività. Otto le squadre presenti nel girone unico del massimo torneo dilettantistico regionale campano: Falchetti; Futsal Koine; Futsal Wolves; Gelbison; Napoli United; Real Poggio; San Sebastiano F.C.; Torella Dei Lombardi. Questa la nota diffusa dal club rossoblù che annuncia la ripresa del massimo campionato regionale dilettantistico.

Gelbison Femminile: si riprende il comunicato del club cilentano

C’è anche la Femminile di Calcio a 5 della Gelbison tra le formazioni che potranno proseguire l’attività della stagione calcistica 2020-2021. La Lega Nazionale Dilettanti ha trasmesso ai Comitati Regionali le Linee Guida ricevute dalla FIGC. Sulla scorta delle adesioni alla ripartenza da parte delle società, ciascun Comitato regionale ha fornito alla LND le adesioni al fine di trasmettere alla FIGC i format e il numero dei club pronti a ritornare in campo.

In Campania ripartiranno i Campionati di Eccellenza Maschile e Femminile, nonché quello di Calcio a 5 Serie C Femminile. Non ritorneranno in campo le squadre del Campionato Regionale Calcio a 5 Serie C1 Maschile. Per il Calcio a 5 Serie C femminile parteciperanno 8 club tra cui la rosa rossoblù della Gelbison. Il girone sarà unico. La ripresa delle attività è prevista l’11 aprile e il termine il 27 giugno con turni infrasettimanali il 13 maggio e 2 giugno 2021 (festivo).

Le parole del tecnico Orrico

Gli ultimi due innesti delle vallesi

A presentare le nuove atlete è mister Vincenzo Orrico: “Siamo lieti di annunciare altri due rinforzi che vanno a potenziare il nostro organico, Pamela Carrato e Luciana Vassalluzzo. Carrato, un pivot duttile e molto fisico e Vassalluzzo un ottimo portiere che con Martino già presente in rosa, vanno a formare un ottimo duo. Sono molto felice dei due nuovi innesti che vanno a rinforzarci in vista ormai della ripresa. Siamo una squadra giovane, molto vogliosa di ripartire e misurarci in questo campionato, sappiamo che non sarà’ facile, ma cercheremo nel nostro piccolo di rendere la società e tutti i tifosi rossoblu orgogliosi di noi . Il nostro grande obiettivo è di avvicinarsi alla grande stagione che sta facendo la prima squadra sotto la guida dell’eccellente mister Ferrazzoli, e colgo l’occasione per ringraziarlo dei tanti consigli che mi da”.