Cannalonga: fondi in arrivo per la biblioteca comunale

Fondi in arrivo per la biblioteca comunale di Cannalonga. La Regione Campania, attraverso la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto, intende promuovere e incrementare azioni di messa in sicurezza dei luoghi, delle opere e delle persone, di igienizzazione e sanificazione dei luoghi di lavoro, dei percorsi di entrata / uscita e degli spazi espositivi, per le attività di formazione del personale, di digitalizzazione e di comunicazione del patrimonio, col fine di sostenere la tutela e la promozione del patrimonio culturale nonché l’ulteriore sviluppo e miglioramento dei servizi culturali secondo le attuali esigenze del pubblico.

L’Ente cilentano con a capo il sindaco Carmine Laurito, ha deciso pertanto di richiedere il contributo della Regione per sostenere la Biblioteca Comunale; la Regione Campania ha, poi, inserito il Comune di Cannalonga accogliendo la sua istanza, nell’elenco dei beneficiari, con l’assegnazione di un contributo di € 2.600,00.

Le somme saranno destinate alla messa in sicurezza dei luoghi e delle persone, di igienizzazione e sanificazione dei luoghi di lavoro, degli spazi espositivi, di digitalizzazione e di comunicazione del patrimonio della Biblioteca Comunale con l’obiettivo della tutela e della promozione del patrimonio culturale nonché l’ulteriore sviluppo e miglioramento dei servizi culturali secondo le attuali esigenze del pubblico.