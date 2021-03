Polisportiva Santa Maria-Paternò: i cilentani non sanno più vincere, solo un pari al “Carrano”

Tornava in campo oggi la Polisportiva Santa Maria opposta ai siciliani del Paternò. Nel pomeriggio, alle ore 14:30, cilentani e siculi erano opposti nella ventiduesima giornata del gruppo I di Serie D, la quinta del girone di ritorno. Le due squadre dopo l’intreccio dello scorso 25 ottobre, con il successo cilentano per 0-2, si sono incrociate nuovamente al “Carrano”. La direzione di gara del delicato match era affidata a Giuseppe Costa della sezione di Catanzaro. Termina 1-1 con Maggio in rete per i cilentani, che non vincono ormai da 6 turni consecutivi.

Polisportiva Santa Maria-Paternò: il primo tempo

Una gara molto maschia, equilibrata e ricca di intensità. Ne esce fuori un primo tempo avaro di occasioni da rete per le due squadre. L’unica vera palla gol da annotare è arrivata al 39’ con Maggio, che in girata non riesce a coordinarsi bene e a dare la giusta forza al pallone facendolo terminare alto sopra la traversa.

La ripresa

Al 7’ calcio di rigore per la Polisportiva su un fallo in area di rigore da parte di Cavalli su Giovanni Romano: dal dischetto va Maggio che non sbaglia e fa 1-0. Neanche il tempo di riorganizzarsi che il Paternò centra subito il pareggio. Al 10’, infatti, Mazzocchi si fa trovare pronto ed è bravo ad insaccare la palla sugli sviluppi di palla inattiva. Al 16’, reazione Polisportiva con un sinistro di Capozzoli che accarezza il palo. Al 27’ è ancora l’ex fantasista dell’Agropoli a rendersi pericoloso con una punizione respinta da Cavalli in angolo. Al 37’ è ancora l’estremo difensore avversario a salvare il risultato, questa volta su un colpo di testa di Campanella da distanza ravvicinata. Una parata che ha praticamente abbassato le saracinesche sul match visti gli sforzi nel finale da parte dei giallorossi. Nel finale, arrivano i cartellini rossi di Cavalli, doppio giallo, e D’Amico, nel pieno del recupero, ma il risultato non si schioda dall’1 a 1.

Il tabellino

Polisportiva Santa Maria – Paternò 1-1

Polisportiva Santa Maria: Grieco; Romanelli, Campanella, De Gregorio; Bozzaotre (22’ st Foufoue), Coulibaly, Maio, Konios (34’ st Lambiase); Capozzoli, Maggio, Romano G (30’ st Tandara).

A disp.: Polverino, Dentice, Tompte, Della Torre, Citro, Romano V. All. Baldassarre (squalificato Esposito)

Paternò: Cavalli; Mazzotti, Bontempo, Raimondi; Coniglione (35’ st Distefano), Maiorano, Puglisi (30’st Pardo (41’st Tripoli)), Santapaola, D’Amico; Guillari (35’ st De Marco), La Piana (30’ st Truglio).

A disp: Guarnera, Barbaro, De Marco, Distefano, Zappalà, Aureliano. All. Catalano

Arbitro: Giuseppe Costa di Catanzaro (D’Ettore-Carchesio)

Reti: 7’ st Maggio su rig.; 10’ st Mazzocchi

Espulsi: 38’ st Cavalli e 50’ st D’Amico.

Ammoniti: Coniglione, Guillari, Mazzotti, Puglisi S., Maiorano, Coulibaly, Romanelli, Maggio. Recupero: 3’ pt, 6’ st.