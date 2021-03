Serie D girone I: trasferta siciliana per la Gelbison, Polisportiva in casa Nel 22° turno del girone I di Serie D la Gelbison sarà impegnata in trasferta, gara casalinga invece per la Polisportiva Santa Maria

Si torna in campo, dopo il turno di sosta, in Serie D che vede inserite nel girone I le due cilentane presenti in quarta serie. Le formazioni questa domenica, alle ore 14:30, saranno impegnate nel ventiduesimo turno, il quinto turno del girone di ritorno. La Gelbison cercherà di riprendere l’ottimo filotto interrotto con la pausa di domenica scorsa, la Polisportiva Santa Maria, invece, spera che i giorni di lavoro alle spalle possano giovare su un team in difficoltà nelle ultime uscite.

Serie D girone I: la prossima giornata

Impegno esterno per la Gelbison, guidata dal tecnico Ferazzoli, terza forza del campionato dietro alle due messinesi del raggruppamento. I vallesi, reduci da cinque successi di fila, saranno opposti, in trasferta, al Sant’Agata team siciliano in zona play-out, imbattuto da quattro gare. La Polisportiva Santa Maria cara all’allenatore Gianluca Esposito, invece nel girone I di Serie D, attende tra le mura amiche il Paternò. I giallorossi, a metà classifica, arrivano a questa gara in un momento non esaltate dove sono giunte tre sconfitte e due pari. Sul cammino dei cilentani il Paternò un punto dietro gli avversari di giornata, con due bottini pieni, un pari ed un passo falso nelle più recenti uscite. Spicca il derby tra Acr e Fc Messina, attualmente prima e seconda della graduatoria generale.

Il 22° turno

Serie D girone I: il programma

Sant’Agata-Gelbison

Santa Maria-Paternò

Licata-Cittanovese

Rende-Castrovillari

Biancavilla-Acireale

San Luca-Dattilo

Acr Messina-Fc Messina

Troina-Roccella

Marina di Ragusa-Rotonda

Classifica

Serie D girone I: la graduatoria

Acr Messina 43, Fc Messina*41; Gelbison 39; ;Acireale 35, Dattilo *32; Licata 31; San Luca **31; Biancavilla 31; Rotonda ** 29, Santa Maria 26; Paternò *25, Sant’Agata 22, Castrovillari * 22; Cittanovese ****21; Troina *20; Rende, Marina di Ragusa 19; Roccella 13. *Una partita in meno; **Due partite in meno; ***Tre partite in meno; ****Quattro partite in meno; *****Cinque partite in meno