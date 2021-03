Serie D girone I: tornano in campo Polisportiva Santa Maria e Gelbison Nel ventunesimo turno del girone I di Serie D la Polisportiva fa visita all' Fc Messina mentre la Gelbison attende il Troina.

Terza giornata del girone di ritorno in programma, questa domenica, nel gruppo I di Serie D. Alle ore 14:30 si scende in campo, infatti in quarta serie dove sono presenti le due cilentane ovvero Polisportiva Santa Maria e Gelbison. Le due squadre saranno entrambe impegnate contro compagini siciliane.

Serie D girone I: trasferta per i giallorossi di Esposito

Per la Polisportiva Santa Maria, del tecnico Gianluca Esposito, gara non semplice sul campo dell’Fc Messina. I peloritani sono terzi in classifica con 35 punti, ma con due gare da recuperare, a più nove sui giallorossi cilentani. I padroni di casa sono reduci da tre vittorie, un pareggio ed una sconfitta racimolate nelle ultime cinque sfide giocate in stagione. Ottimo anche lo score interno dei siciliani, con sette successi centrati ed un solo passo falso. Gli ospiti nelle ultime cinque gare hanno ottenuto una sola volta il bottino pieno con due divisioni della posta in palio e altrettanti scivoloni. In trasferta un solo blitz dei cilentani con quattro pari e quattro sfide perse. Il 18 ottobre la gara d’andata terminò, invece, a reti bianche.

Per la Gelbison l’ostacolo Troina

I rossoblù vallesi sono attualmente la seconda forza del campionato con 36 punti messi in cassaforte nel girone I di Serie D. I cilentani hanno sedici lunghezze in più dei cilentani avversari di giornata che restano impantanati nella lotta alla salvezza diretta. Tre i passi falsi degli ennesi nelle ultime cinque gare giocate a fronte di un pari ed un successo. Lontano dalle mura amiche, invece, i troinesi sono il peggiore team del gruppo con solo quattro punti portati a casa nelle 8 sfide esterne disputate. La Gelbison, reduce da quattro successi di fila, è imbattuta in casa dove ha ottenuto cinque volte il massimo risultato e quattro volte ha pareggiato. L’intreccio d’andata terminò 1-0 per il Troina che superarono i vallesi.

Il prossimo turno del girone I di Serie D

Il ventunesimo turno.

Gelbison-Troina

Fc Messina-Santa Maria

Cittanovese-Sant’Agata

Roccella-Dattilo

Paternò-Licata

Biancavilla-Marina di Ragusa

Acireale-Acr Messina

Rotonda-Rende

Castrovillari-San Luca