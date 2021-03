A 105 anni in posa dopo il vaccino: da Torchiara l’esempio di nonna Angela

A 105 anni si è sottoposta alla vaccinazione anticovid, dando un segnale anche ai più giovani e a quanti in queste ore si mostrano diffidenti sull’efficacia e sulla sicurezza del siero. Lei è Angela Della Pepa e pochi giorni fa ha spento le 105 candeline.

Il vaccino le è stato somministrato presso la Casa del Divino Amore dove risiede, a Torchiara.

Originaria di San Martino, Angela Della Pepa, classe 1916, ha avuto quattro figli e nella sua vita si è dedicata sempre alla campagna. Dopo l’inoculazione della prima dose si è messa in posa per una foto per testimoniare l’importanza della vaccinazione.