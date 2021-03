Cilento in festa: Angela Della Pepa spegne 105 candeline

Festa presso la casa del Divino Amore di Torchiara per i 105 anni di Angela Della Pepa. Per lei anche una targa dell’amministrazione comunale torchiarese. Purtroppo le rigide norme anticovid non hanno consentito di festeggiare l’evento come si doveva.

Angela Della Pepa ha sempre vissuto nel Cilento, originaria di San Martino si è dedicata all’attività di contadina. Il lavoro nei campi e un’alimentazione fatta principalmente dei prodotti della sua terra sono forse il segreto della longevità.

Angela Della Pepa ha avuto quattro figli, due maschie e due femmine (una di queste deceduta).

E’ soltanto l’ultima cilentana ad aver superato il secolo di vita. Ciò conferma che questo è un territorio dove si vive bene e a lungo se si seguono corretti stili di vita.