Cittadella -Salernitana: scontro play-off tra veneti e campani

Dopo il pari, ottenuto sabato scorso, contro il Cosenza torna in campo la Salernitana opposta alla Cittadella. Per il match valevole per il ventinovesimo turno di Serie B i granata di Fabrizio Castori, in zona play-off con 47 punti dopo 28 giornate, saranno impegnati in trasferta contro i veneti. Ad aspettare i campani, nel decimo turno del girone di ritorno, ci saranno i padroni di casa guidati in panchina dal tecnico Roberto Venturato, a soli 3 punti dagli avversari di giornata. Allo stadio ”Tombolato”, nel match di domani delle ore 19:00, la direzione di gara tra i due team granata sarà affidata al sig. Gianluca Manganiello, appartenente alla sezione arbitrale di Pinerolo.

I precedenti tra Cittadella e Salernitana in terra veneta

Sono dieci i precedenti tra Salernitana e Cti giocati tra Serie B, Serie C e Coppa Italia, le due squadre si sono incrociate 10 volte in Veneto. Il bilancio è favorevole ai padroni di casa con 6 successi, 3 sono i pareggi, mentre la Salernitana è uscita vittoriosa dal confronto una sola volta.

Le parole di Castori

“Domani affrontiamo un avversario difficile che ha grande qualità e con molti giocatori che giocano insieme da diversi anni. Il Cittadella dà molto ritmo al suo gioco e dovremo farci trovare pronti. Dobbiamo fare la nostra partita con la giusta determinazione per ottenere un risultato positivo. La squadra sta bene ma il calendario con tante gare ravvicinate obbliga ad una gestione accurata delle energie fisiche e mentali. Le partite assumono sempre più importanza e ciò deve essere una motivazione in più per fare bene”.

I convocati dei granata

Al termine della seduta di allenamento di questa mattina il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma martedì tra Cittadella e Salernitana. I convocati saranno in ritiro presso il Mediterranea Hotel a partire da questo pomeriggio.

PORTIERI: Adamonis, Belec, Micai.

DIFENSORI: Bogdan, Casasola, Durmisi, Gyomber, Jaroszynski, Mantovani, Veseli.

CENTROCAMPISTI: Boultam, Capezzi, Coulibaly, Di Tacchio, Kiyine, Kupisz, Schiavone.

ATTACCANTI: Anderson, Barone, Cicerelli, Djuric, Gondo, Kristoffersen, Tutino.

Le probabili formazioni

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Donnarumma; Proia, Iori, Gargiulo; Baldini; Ogunseye, Tavernelli. Allenatore: Roberto Venturato.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Veseli; Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Jaroszynski; Gondo, Tutino. Allenatore: Fabrizio Castori.