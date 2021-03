Salernitana – Cosenza: in Serie B turno interno per i granata Domani torna in campo la Salernitana di Castori, che ospita il Cosenza. Le probabili formazioni del match del 28° turno di Serie B

Dopo il pari, ottenuto sabato scorso, contro la Cremonese torna in campo la Salernitana opposta alla Cosenza. Per il match valevole per il ventottesimo turno di Serie B i granata di Fabrizio Castori, in zona play-off con 46 punti dopo 27 giornate, saranno impegnati in trasferta contro i lombardi. Ad aspettare i campani, nel nono turno del girone di ritorno, ci saranno gli ospiti guidati in panchina dal tecnico Roberto Occhiuzzi, in zona play-out a 20 punti dagli avversari di giornata. Allo stadio ”Arechi”, nel match di domani delle ore 16:00, la direzione di gara tra granata e rossoblù sarà affidata al sig. Manuel Volpi. appartenente alla sezione arbitrale di Arezzo

I precedenti tra Salernitana e Cosenza in terra lombarda

Sono ben 37 i precedenti ufficiali disputati in Campania fra Salernitana e Cosenza. Il bilancio parla di 22 vittorie granata, 11 pareggi e 4 successi esterni dei calabresi. Il primo confronto risale alla stagione 1935/1936 mentre l’ultima sfida risale alla scorsa stagione. Il bilancio a livello realizzativo è a favore dei granata che hanno realizzato 66 reti e ne hanno subite 23.

I convocati di Fabrizio Castori

Al termine della seduta di rifinitura di questo pomeriggio il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Cosenza.

PORTIERI: Adamonis, Belec, Micai.

DIFENSORI: Bogdan, Casasola, Durmisi, Gyomber, Jaroszynski, Mantovani, Sy, Veseli.

CENTROCAMPISTI: Boultam, Capezzi, Coulibaly, Di Tacchio, Kiyine, Kupisz, Schiavone.

ATTACCANTI: Anderson, Cicerelli, Djuric, Gondo, Kristoffersen, Tutino.

Le dichiarazioni dell’allenatore granata

“Bisogna affrontare questa gara con il dovuto rispetto per il nostro avversario, affrontiamo una squadra pericolosa e con valori importanti. Sarà una partita difficile perché il risultato diventa sempre più importante per tutte le squadre. Dobbiamo fare la nostra gara senza fare calcoli. Sarà fondamentale giocare con ritmo, concentrazione ed attenzione per ottenere un risultato positivo. Dobbiamo mettere in campo le nostre risorse, giocando con equilibrio. La squadra sta bene ed è uno dei motivi che ci rende fiduciosi per questo finale di campionato. Cerco di mettere in campo sempre la migliore formazione possibile per la partita che ci attende. Tutti i giocatori devono dare equilibrio alla squadra. Abbiamo una rosa affidabile e chiunque gioca da il suo contributo. In questo finale di campionato le partite diventano sempre più difficili. Bisogna fare il massimo in ogni gara cercando di ottenere il miglior risultato possibile”.

Le parole del tecnico ospite Occhiuzzi

“Vivo questo momento delicato con equilibrio e tanta responsabilità. Non metto mai in primo piano le cose personali, a me interessa il risultato finale e lavoro soltanto per questo. Vi assicuro che sono molto sereno, molto determinato e la voglia di trasferire ai ragazzi ciò che noi tutti vogliamo raggiungere con sacrificio. E lo sapevamo bene. E sacrificio si intende che in campo bisogna andare oltre, sempre. Rispettiamo tutti gli avversari e come sempre guardiamo soltanto in casa nostra, consapevoli del fatto che andiamo ad affrontare una squadra che sta lottando per la Serie A. La Salernitana è fortissima ma noi sappiamo ciò che siamo e dobbiamo metterlo in campo. Dobbiamo tornare a essere il Cosenza di qualche tempo fa, il percorso è ricominciato e all’Arechi si dovrà andare al di là degli aspetti tattici”.

I calciatori a disposizione dei calabresi

PORTIERI 30 Falcone, 1 Matosevic, 22 Saracco. DIFENSORI 42 Antzoulas, 13 Bouah, 2 Corsi, 28 Ingrosso, 18 Legittimo, 14 Schiavi, 19 Vera. CENTROCAMPISTI 6 Bahlouli, 26 Crecco, 3 Gerbo, 25 Kone, 88 Petrucci, 16 Sciaudone, 21 Tremolada. ATTACCANTI 10 Carretta, 23 Gliozzi, 9 Mbakogu, 11 Sacko, 79 Sueva, 29 Trotta.

Le probabili formazioni

SALERNITANA: Belec; Bogdan, Gyomber, Veseli; Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Jaroszynski; Tutino, Djuric. A disp: Adamonis, Mantovani, Sy, Durmisi, Schiavone, Kiyine, Boultam, Kupisz, Cicerelli, Anderson, Kristoffersen, Gondo. All: Castori.

COSENZA: Falcone; Ingrosso, Schiavi, Legittimo; Gerbo, Petrucci, Sciaudone, Crecco; Tremolada; Trotta, Gliozzi. A disp.: Saracco, Matosevic, Antzoulas, Corsi, Bouah, Vera, Kone, Bahlouli, Sacko, Sueva, Mbakogu, Carretta. All.: Occhiuzzi