Cremonese – Salernitana: importante successo esterno per i granata

Dopo il pari, ottenuto mercoledì scorso, contro la Spal tornava in campo la Salernitana opposta alla Cremonese. Per il match valevole per il ventisettesimo turno di Serie B i granata di Fabrizio Castori, in zona play-off con 43 punti dopo 26 giornate, erano impegnati in trasferta contro i lombardi. Ad aspettare i campani, nell’ottavo turno del girone di ritorno, i padroni di casa guidati in panchina dal tecnico Fabio Pecchia erano in zona play-out a 14 punti dagli avversari di giornata. Allo stadio ”Zini”, nel match delle ore 14:00, la direzione di gara tra granata e grigiorossi era affidata al sig. Lorenzo Illuzzi, appartenente alla sezione arbitrale di Molfetta. Termina 0-1 con marcatura di Djuric, nel primo tempo, a decidere la gara.

Cremonese-Salernitana: il primo tempo

Dopo un buon avvio della Cremonese, che con Bianchetti spara alto al 9′, è la Salernitana a passare. Al 14′ Djuric, su cross da sinistra di Jaroszynski, infila di testa sul palo lontano. Dopo 3 giri di lancette è Kupisz ad impensierire, sugli sviluppi di un corner, Carnesecchi abile a parare la girata aerea del granata. Lo stesso portiere dei lombardi chiude su un’inzuccata di Djuric, alla mezzora, mentre due minuti dopo è Ciofani a cercare la via del pari interrotta dall’intervento sulla linea di Jaroszynski. L’ultimo squillo al 42′ con Coulibaly che, con il destro, non centra la porta grigiorossa.

La ripresa

La seconda frazione si apre al 7′ con Ciofani, assistito da Buonaiuto, che di testa schiaccia debolmente. Al quarto d’ora ancora Cremonese in avanti: è Colombo, dall’interno dei sedici metri, ad impegnare Belec estremo difensore della Salernitana. La fase centrale della ripresa risulta spezzettata e poco emozionante, complice la girandola dei cambi. Nel finale, a 8 dal termine, Anderson prova a sorprendere Carnesecchi fuori dai pali, ma il portiere recupera la posizione senza correre rischi. Al 40′ Colombo calcia dal limite costringendo all’intervento Belec. Termina cosi 0-1 con i granata che salgono a 49 punti al secondo posto provvisorio della classifica.

Il tabellino

Cremonese-Salernitana 0-1

RETI: 14′ pt Djuric (S)

CREMONESE: Carnesecchi; Zortea, Bianchetti, Ravanelli, Valeri; Gustafson (40′ st Ceravolo), Castagnetti; Valzania (14′ st Nardi), Buonaiuto (14′ st Colombo), Bàez (1′ st Gaetano); Ciofani (36′ st Celar).

A disp: Alfonso, Volpe, Fiodaliso, Deli, Bartolomei, Strizzolo, Pinato. Allenatore: Pecchia

SALERNITANA: Belec; Aya (35′ st Bogdan), Gyomber, Veseli; Kupisz, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi (24′ st Schiavone), Jaroszynski (28′ st Casasola); Djuric (24′ st Kristoffersen), Gondo (35′ st Anderson).

A disp: Adamonis, Durmisi, Tutino, Mantovani, Kiyine, Cicerelli, Sy. Allenatore: Castori.

RETI: 14′ pt Djuric (S)

ARBITRO: Illuzzi di Molfetta

Assistenti: Edoardo Raspollini (sez. Livorno) – Alessio Berti (sez. Prato).

IV uomo: Simone Sozza (sez. Seregno).

Ammoniti: Baéz, Ravanelli, Aya . Recupero: 1′ pt – 4′ st