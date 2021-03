Panchine transennate a Vallo della Lucania

VALLO DELLA LUCANIA. Panchine transennate in centro. E’ il provvedimento posto in essere dal Comune di Vallo della Lucania. Il comando di polizia municipale ha provveduto a posizionare nastri e transenne al fine di evitare che quanti si trovino in piazza Vittorio Emanuele, sostino oltre il dovuto accomodandosi sulle panchine ivi presenti.

Panchine transennate: il provvedimento

Il provvedimento è scattato in concomitanza con la zona rossa in Campania. Da lunedì scorso, infatti, vigono specifiche restrizioni che impongono il divieto di uscire se non per motivate ragioni di necessità e muniti di autocertificazioni.

Tuttavia, come accaduto già nel periodo natalizio, nonostante le ferree regole disposte da Governo e Regione, in molti si soffermavano in centro con amici, creando talvolta assembramenti.

Anche a Vallo della Lucania, nell’ultimo weekend, alcuni residenti avevano segnalato la presenza di un numero eccessivo di persone in giro. Di qui la scelta di transennare le panchine, un modo per scoraggiare a fermarsi più del dovuto in centro, ovvero il luogo dove più facilmente si radunano gruppi di persone.

Anche altri comuni, nei mesi scorsi, adottarono provvedimenti simili. Misure necessarie considerato che, nonostante l’aumento dei contagi, si registrano ancora numerose trasgressioni. Ciò non solo da parte di privati cittadini ma anche dei titolari di attività.