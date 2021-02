Polisportiva Santa Maria-Castrovillari: Tandara regala mezzo sorriso ai giallorossi

Dopo il turno infrasettimanale tornava in campo la Polisportiva Santa Maria opposta al Castrovillari.. Nel pomeriggio, alle ore 14:30, cilentani e calabresi erano opposti nella ventesima giornata del gruppo I di Serie D, la terza del girone di ritorno. Le due squadre dopo l’intreccio dello scorso 21 ottobre nel pareggio per 1-1, si sono incrociate nuovamente al “Carrano”. La direzione di gara del delicato match sarà affidata a Nicolò Dorillo della sezione di Torino. Termina 1-1 con rete nella ripresa di Tandara per i cilentani che portano a casa un punto, dopo il vantaggio calabrese giunto nel primo tempo.

Polisportiva Santa Maria-Castrovillari: il primo tempo

Gara equilibrata e con poche emozioni, se non quella decisiva al 15’ in favore dei calabresi: atterrato in area Fernandez, sandwich di Romanelli e Chiariello e incertezza di Grieco nell’uscita. Dal dischetto va Emmanouil che segna il gol del vantaggio. La Polisportiva accusa il colpo e appare piuttosto imprecisa nei passaggi e anche in fase di costruzione. Al 33’ arriva il primo e unico squillo dei giallorossi con Tompte, ma c’è da evidenziare il grande intervento di Rizzitano. L’esterno francese non ha dato la giusta forza al pallone dopo l’ottimo passaggio di Ragosta, favorendo così i riflessi dell’estremo difensore avversario. Finale in crescendo per la Polisportiva, che non riesce comunque a centrare lo specchio della porta e a impensierire un’attenta retroguardia del Castrovillari, che gioca solo di rimessa.

La ripresa

Nella ripresa, la Polisportiva stazione sempre nella metà campo del Castrovillari, che difende praticamente con tutti gli effettivi in campo. Al 48’ è ancora Rizzitano su Tompte che con un tocco morbido di piatto ha cercato di scavalcare il portiere. Bravo anche Tandara a fare la sponda. Al 70’ è ancora l’estremo difensore calabrese a salvare il risultato questa volta su Maio. Colpo di testa del centrocampista e respinta del portiere in angolo. Al 73’ sinistro dalla distanza di un Capozzoli che con il suo ingresso ha dato maggiore vivacità nel reparto offensivo giallorosso. All’87’, ecco lo spiraglio di luce per la Polisportiva: fallo di mano di De Caro, cartellino rosso, e calcio di rigore. Dal dischetto va Tandara, che con una botta centrale pareggia i conti per il definitivo 1-1. Un punto che consente alla Polisportiva Santa Maria di mantenere un certo distacco dalle zone basse della classifica, a differenza di un Castrovillari che in attesa di recuperare le tre partite resta in zone pericolose.



IL TABELLINO

Polisportiva Santa Maria -Castrovillari 1-1

Marcatori: 16’ pt Emmanouil (R), 44’ st Tandara (R)

Polisportiva Santa Maria Grieco; Romanelli, Chiariello (1’st Maio), De Gregorio; Bozzaotre, Coulibaly, Simonetti, Konios (20’st Lambiase); Tompte (5’ st Capozzoli), Tandara, Ragosta (30’ st Romano G.).

A disp; Polverino, Paragano, Della Torre, Citro, Strumbo. All. Baldassarre

Castrovillari: Rizzitano; De Caro, Mileto, Cinquegrana; Ielo (44’ st Camilleri), Pietrangeli, Di Battista (28’ st Capua), Emmanouil, Greco (12’ st Buccino); Rodi (10’ st Principi), Fernandez (33’ st Terranova).

A disp; Palermo, Corado, Ciriachi, Stagkos. All. Feoli

Arbitro: Nicolò Dorillo di Torino

Assistenti: Jorgji di Albano Laziale -Ruggiero di Brindisi

Espulso: De Caro al 43’ st

Ammoniti: Chiariello, Di Battista, Fernandez, Cinquegrana, Mileto, Principi. Recupero: 1’ pt, 5’ st