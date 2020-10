Polisportiva Santa Maria: buon pari sul campo del Castrovillari

Recupero del terzo turno archiviato per Polisportiva Santa Maria e Castrovilari che nel pomeriggio di oggi giocavano in terra calabrese allo stadio “Mimmo Rende”. I cilentani, dopo il pari a rete bianche del “Carrano” con il Messina, cercavano punti pesanti anche in trasferta. La sfida del quarto turno del gruppo I di Serie D metteva opposti i padroni di casa con 3 punti ed una gara da recuperare e gli ospiti con una lunghezza in meno. La sfida, diretta dal sig. Alfredo Iannello della sezione arbitrale di Messina, vede il match chiudersi con il risultato di 1-1. Il Castrovillari che tornava in campo dopo 10 giorni passa avanti nel primo tempo, per subire nella ripresa il pari cilentano. Esposito, nella gara odierna. dava spazio, dal primo minuto a Grieco tra i pali con Konios, Campanella, Pastore e Strumbo e nel pacchetto arretrato. Maio, in cabina di regia, è assistito da Gudagno e Strumbo con Capozzoli e Tandara di supporto a Maggio.

Castrovillari-Polisportiva Santa Maria: il primo tempo

Nei primi 20 minuti di gioco un’occasione per parte. Pietrangeli, per i locali, e Maggio, per gli ospiti, non inquadrano lo specchio della porta. Il Castrovillari sblocca il parziale con un rigore concesso, dal direttore di gara al 25′, e realizzato da Corado che supera Grieco. I cilentani provano a scuotersi con Capozzolil al 31′, che impegna Rizzatano, mentre dopo tre giri di lancette è Maio a spedie al lato.

La ripresa

La seconda frazione nel primo quarto d’ora stenta a decollare. Al 18′ arriva il primo sussulto della ripresa che premia il team ospite: è Maggio a trovare la via del momentaneo pareggio. Dopo altri 7 minuti si vede Capozzoli, Rizzitano fa però buona guardia. Nel finale Castrovillari pericoloso con Pietrangeli, che manca però di precisione nella sua battuta a rete. Termina 1-1 cone le due squadre a dividersi la posta in palio.