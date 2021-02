Scuola Calcio Elite: nomina per 5 salernitane, 3 sono cilentane Nelle ultime ore è giunta la notizia della conferma per tre sodalizi cilentani nominati Scuola Calcio Elite nell'annata corrente

Nel 2015 la “scuola calcio qualificata” è stata archiviata come denominazione, questa identificava la massima espressione di una realtà in ambito giovanile. Al suo posto è stato introdotto il conferimento a Scuola Calcio Elite, che ogni anno vede tantissimi club, su tutto il territorio italiano, premiati con tale nomina. Tra queste anche tre cilentane: Polisportiva Santa Maria, Gelbison e Cilento Academy. Inoltre presenti altre due salernitane l’Associazione Terzo Tempo e la Spes.

Scuola calcio Elite: la soddisfazione della Polisportiva Santa Maria

La Polisportiva Santa Maria ottiene per il quinto anno consecutivo il riconoscimento di Scuola Calcio Èlite dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. Il club giallorosso, caro alla famiglia Tavassi-Carrano, figura ormai in pianta stabile tra le scuole calcio èlite del territorio salernitano. A conferma dell’importante lavoro che si sta facendo con i giovani. Grazie a un team di tecnici qualificati, infatti, la società cilentana ha sempre considerato, tra le priorità, il Settore Giovanile, che può vantare numerosi iscritti. Dai Piccoli Amici agli Allievi. Anche quest’anno, in un contesto mondiale di difficoltà a causa della pandemia, nel rispetto delle normative in materia di contrasto al Covid-19 e dei protocolli federali, la scuola calcio giallorossa ha ripreso le attività. Data la possibilità ai giovani atleti di vivere un momento di svago e di divertimento sul rettangolo verde.

Conferma anche per la Cilento Academy

E’ arrivata oggi la notizia del riconoscimento dell’ ambito titolo di Scuola Calcio D’Elite. Conferma nel massimo riconoscimento che la Federazione conferisce alle Scuole Calcio, dopo un’ importante percorso nella Stagione Calcistica. Ne siamo onorati, orgogliosi, contenti, il lavoro fatto con impegno, sacrificio, amore, professionalità e costanza, è stato riconosciuto e ripagato da chi ci ha giudicati. Questo grande riconoscimento ci gratifica molto, ci fa prendere coscienza che stiamo portando avanti un progetto importante per i giovani. Questo per noi non è un punto di arrivo, ma di partenza, per fare sempre meglio. Per dare sempre di più ai nostri giovani ed al nostro territorio. La coerenza, la coesione, la speranza, l’ attaccamento, il credere in quello che si fa, sono la nostra forza.

Nominata per il terzo anno la Gelbison

Per il terzo anno consecutivo la Gelbison è Scuola Calcio D’Elitè. La società del presidente Maurizio Puglisi con il Settore Giovanile e Scolastico ha ottenuto l’importante riconoscimento della FIGC. La Federazione annualmente censisce tutte le società di calcio che svolgono attività didattica giovanile nelle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) qualificando Élite quelle che hanno determinati requisiti e che hanno raggiunto determinati obiettivi. Una Scuola di Calcio con qualifica Èlite è il riconoscimento più importante a livello nazionale. Nell’ultimo anno l’emergenza coronavirus non ha reso possibile riprendere tutte le attività della Scuola Calcio. Ma il riconoscimento é motivo di orgoglio e premia l’impegno che l’Asd ha da sempre verso il Settore Giovanile.