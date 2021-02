Gelbison-San Luca: domani i rossoblù difendono l’imbattibilità interna

Dopo il derby cilentano che ha sorriso alla Gelbison i rossoblù ospitano il San Luca, nell’intreccio affidato al sig. Marco Menozzi delle sezione di Treviso. Nel turno infrasettimanale, in programma domani alle ore 14:30, i cilentani saranno, infatti, opposti al team calabrese. Allo stadio “Morra” va in scena la gara valida per il diciannovesimo turno del girone I di Serie D, il secondo del girone di ritorno. La squadra di Ferazzoli dopo tre trasferte consecutive, considerando l’ultima gara d’andata di campionato, la prima di ritorno ed una sfida di recupero, torna protagonista tra le mura amiche.

Gelbison-San Luca: lo stato di forma delle due squadre

La truppa vallese con i 21 punti conquistati negli ultimi dieci match resta la miglior squadra del girone I di Serie D per rendimento. I padroni di casa della Gelbison sono terzi in campionato a quota 30 punti, raccolti nelle 17 gare giocate, dove sono giunti 28 centri a fronte di 18 incassati. Il San Luca nelle ultime quattro uscite ha ceduto il passo in tre circostanze. I calabresi grazie ai 24 punti messi in cassaforte nelle 15 gara giocate, sino ad ora, risultano la settima forza del campionato. Diciotto i sigilli a favore e diciassette quelli subiti dagli ospiti nel torneo di quarta serie.

L’andamento delle due squadre

Gli ospiti in trasferta hanno alternato cose buone e meno buone. Il San Luca ha messo in cascina due bottini pieni e una divisione della posta in palio a fronte di quattro passi falsi. Sette le reti calabresi e dieci quelle incassate lontano dalle mura amiche. La Gelbison, dal canto suo, in casa risulta ancora imbattuta. Quattro i successi ed altrettanti i pareggi per il club guidato da Giuseppe Ferazzoli. Dodici le reti messe a segno e sette quelle subite per la squadra capitanata da Francesco Uliano.

Il prossimo turno del girone I Serie D

BIANCAVILLA-ACR MESSINA

CITTANOVESE-RENDE

CASTROVILLARI-PATERNO

CITTA’ DI ACIREALE-TROINA

FC MESSINA-DATTILO

GELBISON -SAN LUCA

MARINA DI RAGUSA-CITTA DI S.AGATA

ROCCELLA-LICATA

ROTONDA-POLISPORTIVA SANTA MARIA