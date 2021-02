Gelbison: un ex Agropoli e Poisportiva Santa Maria in rossoblù A poche ore dal turno infrasettimanale di domani la Gelbison ha ufficializzato un nuovo arrivo. Si tratta di un calciatore cilentano.

Arrivo interessante in casa Gelbison. Gianmaria Guadagno, centrocampista originario di Roccadaspide, è approdato infatti a Vallo della Lucania. Il calciatore cilentano, ex Agropoli, era alle dipendenze della Polisportiva Santa Maria guidata dal tecnico Gianluca Esposito. Dopo poche settimane il classe 2000, ora in forza al team allenato da Giuseppe Ferazzoli, fa il percorso inverso di Raffaele De Gregorio, difensore che dai rossoblù è passato ai giallorossi. L’approdo tra le fila vallesi di Guadagno giunge a pochi giorni dal derby di domenica, dove Gianmaria non è sceso in campo. Questo il comunicato con il quale la Gelbison ha annunciato l’ultimo arrivo di mercato.

Gelbison: il comunicato dell’innesto di Gianmaria Guadagno

Ancora novità nella rosa rossoblù. La società del Presidente Maurizio Puglisi ha chiuso l’accordo con il centrocampista Gianmaria Guadagno. Il giocatore per il prosieguo della stagione vestirà la maglia rossoblù. Classe 2000, Guadagno arriva dalla Polisportiva Santa Maria. Cresciuto nel settore giovanile della Lazio e della Salernitana, nella sua carriera vanta presenze nel Taranto, Atalanta, Agropoli, Cavese e Sangiustese. Il direttore sportivo Nicoló Pascuccio, è sempre attento a nuovi innesti che possano arricchire ulteriormente la rosa a disposizione del tecnico Giuseppe Ferazzoli. Questa mattina la forma del contratto da parte del nuovo acquisto e la stretta di mano con il team manager Gianluca Oricchio.