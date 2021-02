Serie D girone I: rinviata la gara della Gelbison, colpo per la Polisportiva

Torna in campo domani la quarta serie, con il turno infrasettimanale, e quindi anche il girone I di Serie D, ma non la Gelbison. Rinviata, infatti causa Covid, la gara dei vallesi sul campo del Roccella in programma proprio questo mercoledi. Sarà di scena, invece, la Polisportiva Santa Maria che incrocerà il Biancavilla- Contro i siciliani arruolabile sarà anche Raffaele Di Gregorio, difensore proprio ex Gelbison. Queste le ultime news sulle due cilentane.

Serie D girone I: rinviata la gara di mercoledi tra Gelbison e Roccella

L’Asd Gelbison informa che sará recuperata mercoledì 10 febbraio la partita Roccella-Gelbison. La Lega Nazionale Dilettanti ha aggiornato il calendario dei recuperi delle gare rinviate a causa di nuovi casi Covid-19 positivi nei vari gruppi squadra dei club di Serie D. Sono ben 28 partite previste per il 10 Febbraio alle ore 14:30 tra cui Roccella Gelbison, in attesa chiaramente di nuove indicazioni da parte delle autorità sanitarie.

Polisportiva Santa Maria: ufficializzato l’arrivo del difensore Raffaele De Gregorio

Nuovo arrivo in casa Polisportiva Santa Maria. Si tratta di Raffaele De Gregorio, difensore classe 1999, proveniente dalla Gelbison. Arrivato nelle ultime ore alla corte di mister Esposito, il giovane difensore ha già esordito nel match contro il Città di Sant’Agata, giocando dal primo minuto. Proveniente dalla Gelbison, dove ha giocato nell’ultimo anno e mezzo, De Gregorio ha giocato in D anche con Legnago, Cesena, Imolese, Matelica e Adriese. A lui va il benvenuto della società giallorossa con l’auspicio di poterci togliere insieme tante belle soddisfazioni.

Le parole del nuovo calciatore dei cilentani

“Sono felice di essere approdato alla Polisportiva Santa Maria e spero di poter dare il mio contributo alla causa giallorossa . Dispiace per la partita e per la sconfitta, ma il campionato è ancora lungo e questa squadra ha tutte le carte in regola per fare bene”.