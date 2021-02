Polisportiva Santa Maria-Gelbison: le ultime sul derby

Mancano poche ore al derby cilentano di domani tra Polisportiva Santa Maria e Gelbison. Allo stadio “Carrano”, in diretta steraming, giallorossi e rossoblù saranno opposti nella prima gara di ritorno del girone I di Serie D. Queste le ultime novità giunte, sull’attesa gara, da Vallo della Lucanie e Santa Maria di Castellabate.

Polisportiva Santa Maria-Gelbison: le ultime da Vallo della Lucania e santa Maria di Castellabate

Le dichiarazioni del tecnico Gianluca Esposito

“Abbiamo grande rabbia per la delusione di mercoledì e del risultato e perchè domani abbiamo il derby. La chiave di volta del match potrebbe essere la nostra determinazione e sappiamo cosa dobbiamo fare per cercare di fare risultato.. La Gelbison ha un organico che non ha nulla da invidiare alle primissime, e questo lo sostengo da tempo. A Vallo della Lucania, infatti, puntano ai vertici della classifica di questo girone. L’andata è una gara portò delusione, rammarico e rabbia. E’ stata una partita che ricordiamo e ci ha insegnato tanto, la guardia non può essere mai abbassata e gli avversari sono pronti a punirti come successo mercoledì. Qualche buona notizia arriva dall’infermeria in particolare per Sagliano, che non ha riportato la rottura del legamento crociato” .

I 23 convocati dei giallorossi

Bozzaotre, Campaella, Capozzoli, Chiariello, Citro, Coulibaly, De Gregorio, Della Torre, Foufoue, Grieco, Konios, Lambiase. Maggio, Maio, Paragano, Polverino, Ragosta, Romanelli, Romano, Simonetti, Strumbo, Tandara, Tompte.

Le parole di mister Giuseppe Ferazzoli

“E’ il giro di boa, la prima di ritorno. Credo che entrambe le società siano soddisfatte del girone d’andata e pronte a migliorare quanto fatto. Sarà una partita aperta e con due squadre votate a giocare un buon calcio. La Polisportiva Santa Maria è una squadra in zona play-off reduce da una gara complicata come sono tutti i recuperi del mercoledì. Loro saranno arrabbiati ma il derby è sempre una gara molto delicata da affrontare che da motivazioni. Noi ci troviamo in una posizione che può essere migliorata, e non deve essere un punto di arrivo, abbiamo iniziato non benissimo nel primo mese e poi trovato i nostri equilibri. Domenica sarà una gara complicata e lo sappiamo. Per noi è una settimana particolare visto che andremo in campo tre volte in sette giorni”.

I convocati dei rossoblù

La Gelbison non ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani pomeriggio. Nella conferenza stampa odierno, però, Ferazzoli ha dichiarato che i calciatori rossoblù sono tutti a disposizione, quindi non ci sono defezioni tra i vallesi.