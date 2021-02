Polisportiva Santa Maria-Gelbison: derby cilentano in diretta sulla pagina della LND

Sale l’attesa per il derby cilentano di Serie D, in programma domenica tra Polisportiva Santa Maria e Gelbison, che sarà visibile gratuitamente in streaming. A comunicarlo i due club che nella giornata odierna hanno diffuso la notizia attesa da tanti tifosi, impossibilitati ad entrare allo stadio viste le restrizioni imposte causa pandemia. I novanta minuti di gioco saranno trasmessi sui canali ufficiali dei padroni di casa oltre che sulla pagina Facebook della Lega Nazionale Dilettanti. Per appassionati e tifosi quindi ci sarà la possibilità concreta di poter seguire la partita tra i giallorossi di Gianluca Esposito, sesti in classifica, e i rossoblù di Giuseppe Ferazzoli, quarti in graduatoria.

Polisportiva Santa Maria-Gelbison: ecco la terna arbitrale del derby

Sempre oggi le due società hanno conosciuto il nome della terna arbitrale della gara in programma domenica allo stadio “Carrano”. A dirigere il match delle ore 14:30 sarà il sig. Marco Marchioni, della sezione di Rieti. Lo stesso, per l’intreccio valevole per la prima giornata di ritorno del gruppo I di Serie D, sarà assistito da Marco Munitello, di Gradisca d’Isonzo, e Mirko Gizzi, di Ciampino.

Il comunicato della società giallorossa sulla diretta di domenica

La Polisportiva Santa Maria comunica che il derby contro la Gelbison, 18esima giornata del girone I di serie D, in programma domenica 21 febbraio alle 14.30 allo stadio “A.Carrano” di Santa Maria di Castellabate, sarà trasmesso in diretta streaming gratuitamente sulle pagine ufficiali Facebook e Youtube del club giallorosso e sulla pagina ufficiale Facebook della Lega Nazionale Dilettanti.

Il prossimo turno del girone I di Serie D

ACR MESSINA SSD A RL- CALCIO CITTANOVESE

CITTA’ DI S.AGATA CALCIO- BIANCAVILLA 1990

DATTILO 1980 A R.L.-CASTROVILLARI CALCIO

LICATA CALCIO- MARINA DI RAGUSA

PATERNO’ CALCIO-ROCCELLA

POL. SANTA MARIA -GELBISON

SAN LUCA-FC MESSINA SSD

SS RENDE- CITTA’ DI ACIREALE 1946

TROINA-ROTONDA CALCIO