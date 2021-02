Vico – De Vivo: torna la dad ad Agropoli e Castellabate

AGROPOLI. Dopo la positività di una studentessa chiuso anche l’istituto superiore “Vico – De Vivo”. E’ quanto ha stabilito la dirigente scolastica Teresa Pane. Il provvedimento, arrivato questa mattina, è relativo sia alla sede di Agropoli che a quella di San Marco di Castellabate. Gli studenti continueranno comunque nelle attività didattiche in Dad. Nel giorno di chiusura si procederà alla sanificazione degli ambienti dell’istituto.

Non solo Vico – De Vivo: ad Agropoli chiusa anche la “Scudiero”

Ieri il sindaco Adamo Coppola aveva disposto la chisura anche dell’istituto “Scudiero” di San Marco a causa del contagio di una insegnante. Il provvedimento ha determinato polemiche tra i genitori degli studenti che frequentano l’Istituto Comprensivo considerato che il primo cittadino ha chiuso il solo plesso di via Verga e non anche quello di via Selvi dove pure sono presenti due classi della “Scudiero”.

Diversa la decisione della dirigente del “Vico – De Vivo” che invece ha chiuso tutti i plessi dell’istituto, considerato che parte del personale è comune a più sedi.

Scuola: prorogata anche la chiusura del “Parmenide” di Roccadaspide

A Roccadaspide, invece, prorogata la chiusura dell’Istituto di Istruzione Superiore “Parmenide”. La decisione è arrivata da parte del Comune dopo la comunicazione del Dirigente scolastico Mimì Minella. Quest’ultimo ha reso noto che le attività di sanificazione, nonché quelle inerenti l’espletamento dei tamponi al personale non sono state ancora completate.